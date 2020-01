Video/ Bologna Verona (1-1): highlights e gol. Bani e Borini al Dall’Ara (Serie A)

Allo Stadio Renato Dall’Ara le formazioni di Bologna ed Hellas Verona non si fanno del male annullandosi a vicenda con un pareggio per 1 a 1. Come si vede nel video di Bologna Verona, nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa guidati da mister Mihajlovic provano subito a prendere in mano le redini dell’incontro e passano in vantaggio al 20′ grazie alla rete messa a segno da Bani, bravo ad insaccare la sfera alle spalle del portiere Silvestri dopo la deviazione di Kumbulla sul calcio d’angolo di Orsolini. Le cose sembrano complicarsi ulteriormente per gli ospiti del tecnico Juric, costretto a sostituire in modo prematuro Kumbulla con Dawidowicz intorno al 26′ a causa di un infortunio. I veneti tentano quindi di riscattarsi affacciandosi in zona offensiva ma i felsinei sfiorano il raddoppio con il palo colto da Sansone al 39′. Nel secondo tempo il Bologna pare in grado di gestire la situazione favorevole maturata in precedenza ma la partita prende una piega completamente differente a partire dal 67′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Bani. I gialloblu approfittano della superiorità numerica per guadagnare campo ed affacciarsi pericolosamente in avanti fino a trovare il gol del pareggio definitivo per merito del subentrato Borini. Il punto conquistato in questa ventesima giornata di campionato permette rispettivamente al Bologna di salire a quota 24 nella classifica di Serie A mentre il Verona raggiunge quota 26 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Verona avrebbe forse potuto e dovuto raccogliere qualcosa in più rispetto a quanto effettivamente sancito dal risultato finale a cominciare per esempio dal possesso palla favorevole con il 56%. A questo dato si aggiunge pure una maggiore precisione nei passaggi, ovvero il 78% contro il 70% a fronte di 336 contro 238 appoggi completati. Meglio i gialloblu anche per quanto concerne i recuperi, 115 a 96 ma 26 per il solo Santander. Gli ospiti spiccano poi in modo particolare in fase offensiva: 6 a 4 nelle occasioni da gol e 11 a 5 nelle conclusioni totali, delle quali 8 a 3 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Bologna è stata la squadra più scorretta a causa del 20 a 16 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Ayroldi, proveniente dalla sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Sansone, Bani, quest’ultimo in due occasione con conseguente rosso ed espulsione, Schouten, Mbaye e Poli da un lato, Amrabat, Zaccagni dall’altro.

IL TABELLINO

Bologna-Hellas Verona 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 20′ Bani(B); 81′ Borini(V).

BOLOGNA (4-3-3) – Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo Lar., I. Mbaye; Dominguez(69′ Paz), Schouten(69′ Poli), Soriano; Orsolini, Santander, N. Sansone(63′ Barrow). Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

VERONA (3-4-2-1) – Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla(25′ Dawidowicz); Faraoni, S. Amrabat, Veloso(62′ Borini), Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine(90’+1′ Pazzini). Allenatore: Ivan Juric.

Arbitro: Ayroldi (Molfetta).

Ammoniti: 15′ Amrabat(V); 25′ Zaccagni(V); 27′ Sansone(B); 35′, 66′ Bani(B); 55′ Schouten(B); 76′ Mbaye(B); 89′ Poli(B).

Espulsi: 66′ Bani(B).

