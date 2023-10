Video/ Casertana Avellino (0-2) gol e highlights: Sgarbi-Marconi, vittoria irpina (Serie C, 16 ottobre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS CASERTANA AVELLINO: DERBY BIANCOVERDE

Video, gol e highlights Casertana Avellino, gara valevole per l’ottava giornata di Serie C Girone C vinta dai biancoverdi con il risultato di 2-0. A mettere la partita sui giusti binari per gli irpini ci ha pensato Sgarbi al 12′ che dopo un inizio coraggioso dei padroni di casa sigla il vantaggio: Armellino lo serve in verticale e davanti al portiere non ha problemi ha realizzare l’1-0. Poco dopo la mezz’ora Celiento non ce la fa e la Casertana è obbligata al primo cambio con l’ingresso di Carretta e il cambio modulo passando al 4-3-3. Prima del duplice fischio chance per il raddoppio sprecata da Varela.

Nella ripresa la Casertana spinta dal pubblico prova a trovare il pareggio, ma è l’Avellino a fare più paura come successo al 69′ nuovamente con Sgarbi che però spreca da ottima posizione. Chi invece non spreca dopo nemmeno un minuto dal suo ingresso in campo è Marconi, abile al 71′ a raccogliere ottimamente di testa il cross di Tito. Una rete che di fatto chiude i giochi con addirittura una possibilità di doppietta vanificata da Marconi. Derby dunque ai lupi che bissano il successo con il Potenza mentre la Casertana continua il suo periodo negativo con una sola vittoria nelle ultime cinque, reduce dal pari di Messina.

VIDEO CASERTANA AVELLINO, IL TABELLINO

CASERTANA-AVELLINO 0-2

RETI: 12′ pt Sgarbi, 25′ st Marconi

CASERTANA (3-5-2): Venturi; Soprano, Celiento (38′ pt Carretta), Sciacca; Calapai (11′ st Paglino), Casoli, Proietti, Toscano, Anastasio; Curcio (11′ st Taurino), Tavernelli. A disp.: Marfella, Trematerra, Damian, Matese, Galletta, Del Prete, Turchetta, Montalto, Cadili. All.: Cangelosi.

AVELLINO (3-4-1-2): Ghidotti; Cancellotti, Benedetti, Mulé; Ricciardi, Lores Varela (16′ st Palmiero), Casarini (38′ st Pezzella), Armellino, Tito (38′ st Maisto); Sgarbi, Gori (24′ st Marconi). A disp.: Pane, Pizzella, Mundula, Sannipoli, D’Angelo, Tozaj. All.: Pazienza.

ARBITRO: Perri di Roma 1.

AMMONITI: Cancellotti (A), Soprano (C), Casarini (A), Casoli (C), Pezzella (A).

