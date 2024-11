Video Catania Trapani che regala un match pieno di emozioni, così come ogni derby siciliano. La partita si sblocca al minuto 44 con la rete del numero 27 Castellini. Il difensore del Catania spedisce il pallone in porta su assist di Raimo, colpendo da posizione defilata. Dopo i primi 45 minuti le squadre vanno all’intervallo. Il secondo tempo si apre con due cambi per mister Aronica che danno subito i frutti. Pareggio granata con il difensore Celiento, abile sfruttare l’occasione dentro l’area di rigore.

Il pareggio non dura molto con il Catania che raddoppia con l’attaccante Roberto Inglese. Il Catania va vicino al tris ancora con Castellini. Questa volta il difensore spreca l’occasione dagli 11m, scivolando poco prima del tiro. Dopo 90 minuti di fuoco, la sfida termina con la vittoria dei catanesi con il risultato di 2-1. Etnei che adesso salgono in classifica a quota 23 punti in campionato. I granata, invece, rimangono a quota 21 venendo superati proprio dagli etnei.

VIDEO CATANIA TRAPANI: IL TABELLINO

CATANIA: Bethers K. (Portiere), Castellini A., Di Gennaro M., Gega E., Raimo A., Verna L., Jimenez K., Anastasio A., Stoppa M., Montalto A., Inglese R.. A disposizione: Adamonis M. (Portiere), Allegra O., Carpani G., D’Andrea F., Forti C., Guglielmotti D., Quaini A.

TRAPANI: Seculin A. (Portiere), Benedetti A., Celiento D., Silvestri L., Sabatino S., Bifulco A., Carriero G., Karic N., Spini C., Udoh K., Lescano F.. A disposizione: Carraro F., Ciotti P., Crimi M., Fall M., Gelli J., Kanoute M., Malomo A., Marino A., Martina A., Ujkaj E. (Portiere)

Reti: al 44′ pt Castellini A. (Catania) , al 13′ st Inglese R. (Catania) al 5′ st Celiento D. (Trapani) .

Ammonizioni: al 19′ pt Udoh K. (Trapani), al 21′ st Sabatino S. (Trapani).

VIDEO CATANIA TRAPANI: GOL E HIGHLIGHTS