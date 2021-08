Video chip nel cervello, via ai test sull’uomo/”Email e shopping tramite il pensiero”

Dagli Stati Uniti il video della sperimentazione del chip nel cervello dell’uomo. La californiana Synchron, arrivata prima di Elon Musk, ha annunciato nei giorni scorsi di aver ricevuto l’approvazione della Food and Drug Administration per i test del suo prodotto, lo Stentrode, una neuroprotesi motoria destinata ad aiutare i pazienti con gravi paralisi grazie al collegamento neurale con un computer. Entro la fine dell’anno si valuterà la sicurezza e l’efficacia sui pazienti.

Cingolani vs Facebook e Instagram/ "Social media inquinano: usateli di meno"

L’approvazione da parte della Fda arriva dopo che Synchron aveva già dimostrato il funzionamento del suo dispositivo che aveva permesso ad alcune persone disabili di interagire con un computer tramite il pensiero. L’azienda aveva condotto dei test in Australia su quattro pazienti, ottenendo risultati favorevoli che sono stati pubblicati nel Journal of NeuroInterventional Surgery nell’ottobre 2020.

Green Pass, truffe su Telegram: "fake" in vendita/ Poi viene chiesto pure il riscatto

Video del chip nel cervello, si potranno inviare messaggi ed email con il pensiero

Il chip, secondo le spiegazioni dell’azienda nel video, viene inserito nel cervello dell’uomo – durante un’operazione di circa due ore – attraverso i vasi sanguigni fino alla parte superiore della testa, dove riceve segnali elettrici generati dal cervello che vengono inviati a un ricevitore nel petto per essere interpretati da un terminale. L’impianto è completamente interconnesso nel cervello senza che alcun filo esca dalla testa o dal corpo. “Il sistema è progettato per facilitare una migliore comunicazione e l’indipendenza funzionale per i pazienti, consentendo compiti quotidiani come l’invio di messaggi, l’invio di e-mail, il commercio online e l’accesso alla telemedicina”, ha detto l’azienda.

Rottamazione tv: dal 23 agosto bonus fino a 100 euro/ Calendario riassetto frequenze

Dopo i prossimi test approvati dalla Fda – che dovrebbero coinvolgere sei pazienti – il prodotto potrà essere commercializzato negli Stati Uniti entro cinque anni. Synchron sta anche collaborando con la Carnegie Mellon University e l’University of Pittsburgh Medical Center: “Abbiamo lavorato insieme per aprire la strada alla prima approvazione commerciale di una Bci impiantata in modo permanente per il trattamento della paralisi”, ha detto il Ceo di Synchron, Thomas Oxley. “Il nostro primo obiettivo è la corteccia motoria per il trattamento della paralisi, che rappresenta un grande bisogno insoddisfatto per milioni di persone in tutto il mondo e un’opportunità di mercato di 20 miliardi di dollari”, ha aggiunto Oxley.





© RIPRODUZIONE RISERVATA