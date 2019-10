Video/ Gent Wolfsburg (2-2): highlights e gol. Un punto a testa!

Alla Ghelamco Arena il Gent strappa un pareggio in extremis per 2 a 2 contro il Wolfsburg. Come si vede nel video di Gent Wolfsburg, nel primo tempo i tedeschi partono fortissimo e passano subito in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Weghorst, su assist di Tisserand, già al 3′. La reazione dei padroni di casa si fa attendere e gli ospiti ne approfittano per raddoppiare al 24′ tramite una bella azione di Joao Victor, lanciato in porta dal pallone recuperato da Arnold nei pressi della metà campo. Tuttavia, i belgi riescono poi ad accorciare le distanze nel finale di frazione con Yaremchk, su suggerimento di Odjidja, al 41′. Gli sforzi compiuti dalla squadra allenata dal tecnico Thorup per raggiungere il pareggio vengono quindi premiati nel recupero del secondo tempo, precisamente al 90’+4′, dal gol di Yaremchuk, autore quindi di una doppietta personale, capitalizzando l’assist del subentrato Dompe. Il punto conquistato permette sia al Gent che al Wolfsburg di salire a quota 5 nella classifica del girone I di Europa League.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Gent abbia dato gran filo da torcere al Wolfsburg a partire ad esempio dal possesso palla favorevole con il 52%, supportato inoltre da una maggiore precisione nei passaggi: l’80% contro il 74% con 380 su 476 e 271 su 365 appoggi completati. I biancoverdi hanno anche recuperato più palloni rispetto agli avversari, 48 a 43, ed in fase offensiva si sono distinti grazie al 15 a 14 nel conteggio delle conclusioni totali, delle quali 4 a 3 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Gent è stata la squadra più scorretta a causa del 17 a 12 nel computo dei falli commessi e l’arbitro russo S. Ivanov ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Owusu, Odjidja, Asare, Ngadeu-Ngadjui da un lato, Weghorst, William, Mbabu dall’altro.

IL TABELLINO

Gent-Wolfsburg 2 a 2 (p.t. 1-2)

Reti: 3′ Weghorst(W); 24′ Joao Victor(W); 41′, 90’+4′ Yaremchuk(G).

Assist: 3′ Tisserand(W); 24′ Arnold(W); 41′ Odjidja(G); 90’+4′ Dompe(G).

GENT (4-3-1-2) Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Asare; Kums(87′ Dompe), Owusu(60′ Bezus), Odjidja; David; Yaremchuk, Depoitre(74′ Kvilitaia). All.: Thorup.

WOLFSBURG (3-4-3) Pervan; Tisserand, Knoche, Bruma; William(46′ Mbabu), Arnold, Guilavogui, Steffen(79′ Roussillon); Victor, Weghorst, Brekalo(66′ Nmecha). All.: Glasner.

Arbitro: S. Ivanov (Russia).

Ammoniti: 17′ Owusu(G); 19′ Weghorst(W); 28′ Odjidja(G); 33′ William(W); 37′ Asare(G); 54′ Ngadeu-Ngadjui(G); 57′ Mbabu(W).

