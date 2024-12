VIDEO MALORE EDOARDO BOVE, COME STA: COS’È SUCCESSO IN FIORENTINA INTER

Paura a Firenze per il malore accusato da Edoardo Bove in Fiorentina-Inter, che è stata sospesa per emergenza medica. Al 16′, mentre le telecamere mostravano una discussione tra l’arbitro e l’allenatore viola Palladino, il telecronista Pardo ha richiamato l’attenzione proprio perché il centrocampista è crollato a terra. Le immagini hanno mostrato Bove a terra con i compagni e gli avversari a richiamare subito l’intervento dei sanitari.

Tutti poi si sono messi attorno al calciatore per garantirgli la privacy necessaria, ma non sono riusciti a nascondere la loro preoccupazione per le condizioni di salute del giocatore, mentre al Franchi è caduto il silenzio. “Improvvisamente il giocatore si è accasciato a terra, queste sono ovviamente immagini di grande preoccupazione”, ha spiegato il telecronista di Dazn. Nel frattempo, è stato richiesto anche l’intervento dell’ambulanza, entrata in campo in momenti davvero concitati.

“GIOCATORI IN LACRIME E SOTTO CHOC PER IL MALORE DI EDOARDO BOVE”. COME STA?

La stessa agitazione è emersa dal tono di Pardo nel raccontare un momento che non avrebbe voluto descrivere. “C’è il terrore negli occhi di tutti i giocatori e i presenti, sono tutti quanti in silenzio a bordo campo“, ha spiegato l’inviato di Dazn a bordo campo. Le telecamere non hanno ovviamente indugiato su Edoardo Bove, ma si sono soffermate sugli sguardi attoniti dei tifosi e dei giocatori in lacrime.

L’arbitro ha poi richiamato le squadre per comunicare loro la sospensione della partita per emergenza medica. Questa la motivazione ufficiale, si va chiaramente verso il rinvio ufficiale della partita. “C’è tanta preoccupazione, i giocatori sono tutti scossi e sotto choc, alcuni anche in lacrime“, ha aggiunto l’inviato mentre risuonava l’applauso del pubblico che accompagnava l’uscita di Edoardo Bove in ambulanza per essere trasportato in ospedale.

