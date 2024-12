Ultime notizie, siccità in Sicilia: sindaci occupano e bloccano diga Ancipa

Scoppia la guerra dell’acqua in Sicilia a causa della siccità: sindaci e cittadini hanno occupato la diga Ancipa, che la fornisce a 13 comuni tra cui Enna, Caltanissetta e anche Catania. Lo scontro è legato alla decisione della cabina di regia regionale sulla crisi idrica di ripristinare l’erogazione dell’acqua della diga alle condotte di San Cataldo e Caltanissetta, fermata a novembre per la riduzione a causa della siccità.

L’acqua della diga è usata dall’Enel per due centrali idroelettriche e usata dalla società Siciliacque per l’impianto di potabilizzazione dei comuni. Lo scontro tra i sindaci e Regione Sicilia è cominciato giovedì, quando i primi si sono incatenati alla sede della protezione civile regionale perché nel giro di una settimana “30mila persone” resteranno “senza acqua”.

Ultime notizie, la guerra in Medio Oriente

In Siria la città di Aleppo è stata conquistata da ieri da jihadisti e ribelli e l’aviazione di Mosca ha bombardato la città. Sia il ministero degli Esteri italiano che l’Onu hanno deciso di evacuare gli italiani che si trovano sul posto. A questo proposito il ministro Tajani ha comunicato che il suo ministero sta seguendo la situazione, con aiuti ai nostri connazionali da parte dell’ambasciata. La conquista della città da parte dei ribelli ha provocato la fuga di decine di migliaia di persone.

L’emittente pubblica israeliana Kan, ha riportato una richiesta di Netanyahu, appoggiata anche dal Ministro della Difesa Katz, con la quale si richiedono le dimissioni di Herzi Halevi dalla sua carica di capo di Stato Maggiore, non essendo riuscito ad evitare il massacro compiuto, il 7 ottobre dello scorso anno da parte dei guerriglieri di Hamas. L’organizzazione ribelle ha diffuso un aggiornamento del bilancio dei morti a Gaza, ad oggi 44.382, a cui si aggiungono 105.142 feriti.

Ultime notizie, ritorno alla normalità per i pagamenti con i Pos

Dopo due giorni nei quali si sono susseguiti diversi disservizi per quanto riguarda l’uso dei Pos e delle carte di credito, nella giornata di ieri tutto è tornato alla normalità ed è stato possibile l’utilizzo dei metodi di pagamento elettronici.

Una situazione che è stata risolta in breve tempo ma che ha lasciato una scia di malcontento, specialmente da parte dei commercianti che hanno lamentato una perdita di circa 100 milioni di euro di incassi, dovuta principalmente alla coincidenza dei disservizi con il giorno del Black Friday.

Ultime notizie, le previsioni del tempo

Dopo un sabato all’insegna del sole nella maggior parte delle regioni e dell’abbassamento delle temperature, nella giornata di oggi proseguirà il calo termico e si avranno anche le ultime piogge sulle zone del sud. Per quanto riguarda le regioni del nord le massime si manterranno intorno ai 7 – 8° C e in Valpadana si potrebbero avere anche delle nebbie e foschie. Nella prossima settimana ci sarà un aumento dell’alta pressione, specialmente nei primi giorni, poi alcune situazioni di instabilità.

Ultime notizie, pubblicata la classifica delle regioni italiane per sanità

Il ministero ha reso nota la classifica provvisoria delle regioni per quanto riguarda il comparto della sanità, relativo all’anno 2023. La sorpresa maggiore è stata quella della discesa in classifica della Lombardia, mentre la Toscana e il Veneto sono le regioni al top della classifica con l’Emilia Romagna che resta sul podio. La classifica viene redatta analizzando una serie di 24 indicatori.

Ultime notizie, doppietta McLaren nell’ultima Sprint stagionale in Qatar

L’ultima Sprint stagionale di F1, che si è disputata sul circuito di Losail, in Qatar, ha visto una doppietta da parte della McLaren che ha così allungato di altri 6 punti in classifica sulla Ferrari per quanto riguarda il mondiale costruttori. La casa inglese ha ora 30 punti di vantaggio sulla scuderia di Maranello e la possibilità di aggiudicarsi il titolo già nella gara di domani.

Per quanto riguarda i piloti, Norris dopo aver guidato per tutti i 19 giri della corsa, ha lasciato il successo al compagno di squadra Piastri, ripagando coì il favore che gli era stato fatto in precedenza. Al terzo posto sul podio si è piazzato Russell che ha preceduto le due Ferrari di Sainz e Leclerc, mentre al sesto posto si è piazzato Hamilton. Il campione del mondo Verstappen ha terminato la Sprint del Qatar in nona posizione.