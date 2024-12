Sono momenti di terribile apprensione, ansia; Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha accusato un malore nel corso della partita odierna di Serie A contro l’Inter. Una situazione apparsa subito grave, fotografata dai volti sconvolti non solo dei suoi compagni di squadra ma anche degli avversari. E’ difficile immaginare come, dalla tv, abbia potuto vivere un momento simile la sua amata fidanzata, Martina. Giovanissimi e innamorati, sempre insieme nella quotidianità e per mettere da parte gli impegni professionali come raccontano alcuni scatti pubblicati sui social proprio dal calciatore.

Edoardo Bove e la fidanzata Martina: tanti sogni e progetti di vita insieme

Martina – fidanzata di Edoardo Bove – è molto discreta e lontana dalle luci mediatiche; una ragazza semplice, innamorata del suo romanista doc che oggi milita nella Fiorentina. La giovane si presta poco al vortice dei social, non ama le vetrine mediatiche e del web e preferisce vivere con semplicità la liaison con il centrocampista. Ora, un pensiero di vicinanza va anche a lei che starà vivendo questo momento con grande ansia e terrore. Appassionati di sport e non, tutti speriamo che Edoardo Bove possa stare meglio il prima possibile tornando a vivere da protagonista la sua passione più grande, sfrecciare sul rettangolo di gioco.

Come anticipato, conosciamo la bellezza della liaison tra Edoardo Bove e la sua fidanzata Martina proprio grazie a qualche scatto pubblicato dal calciatore sui social. Tutta la bellezza di un amore tra due giovani ricchi di speranze e progetti impressa nelle foto di viaggi, cene, tenere passeggiate e scatti simpatici. Nel giorno in cui Edoardo Bove è stato colto da un malore durante la partita tra Fiorentina e Inter, l’augurio più grande e sentito è che possano dare seguito a tutti i progetti coltivati e condivisi e che il loro amore possa durare ancora a lungo e vincere le incertezze del tempo.