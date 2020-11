Video/ Psg Lipsia (1-0): gol e highlights. Basta un rigore di Neymar

VIDEO PSG LIPSIA: LA SFIDA AL PARCO DEI PRINCIPI

Il Paris Saint Germain batte di misura il Lipsia al Parco dei Principi e rientra in carreggiata nella corsa alla qualificazione agli ottavi di Champions, riagganciando i tedeschi al secondo posto nel girone, a -3 dal Manchester United capolista. Il Paris Saint Germain prende subito in mano il gioco e all’11′ può passare in vantaggio su rigore: penalty assegnato per un fallo di Sabitzer, dal dischetto Neymar non lascia scampo a Gulacsi. Reagisce il Lipsia al 12′ con un colpo di testa di Upamecano agevolmente controllato da Keynor Navas, poi al quarto d’ora Mbappé cerca la soluzione personale ma la mira è sballata. Al 22′ insistono i francesi con Di Maria, che trova però stavolta una grande risposta di Gulacsi. Al 31′ interessante punizione di Di Maria che vede il pallone uscire di poco a lato, i francesi sembrano padroni della partita ma rischiano grosso al 38′, quando Amadou Haidara arriva alla conclusione da posizione centrale, con Keynor Navas che deve sfoderare un grande riflesso per non lasciarsi sorprendere. Due ammoniti tra le fila dei padroni di casa con l’arbitro Makkelie che mostra il cartellino giallo a Neymar e Paredes, l’ultima occasione nel recupero, al 46′, ce l’ha però il Lipsia con una girata di prima intenzione di Emil Forsberg che sorvola di poco la traversa.

PSG LIPSIA: IL SECONDO TEMPO

Inizia il secondo tempo e al 4′ Forsberg si avventa su un pallone interessante senza inquadrare la porta. Il Paris Saint Germain consapevole dei rischi corsi arretra il baricentro e prova a rischiare meno, i transalpini si rivedono in area avversaria al 13′ con una punizione di Mbappé che finisce col sorvolare la traversa. Al 21′ ottima occasione per i tedeschi col solito Forsberg che arriva al colpo di testa a centro area, ma la risposta di Keynor Navas è eccellente e mantiene i francesi in vantaggio. Nel finale di partita ammonizioni per Rafinha e Verratti, ma l’ultima occasione da gol ce l’hanno i padroni di casa con Rafinha che ha cercato l’angolino al 92′, con una super risposta di Gulacsi che ha negato il raddoppio al PSG.

