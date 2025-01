DIRETTA UDINESE ATALANTA, LA DEA INSEGUE IL NAPOLI

A partire dalle ore 15:00 di sabato 11 gennaio 2025 si terrà la diretta Udinese Atalanta. Al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli i nerazzurri andranno nuovamente all’inseguimento della capolista Napoli, distante appena tre lunghezze ricordando che la Dea ha ancora una partita da recuperare dopo aver disputato la semifinale di Supercoppa Italiana da cui è uscita venendo sconfitta dall’Inter. Il secondo posto in campionato fa sorridere mister Gasperini che con i suoi ha saputo conquistare ben quarantuno punti dall’inizio della stagione calcistica 2024/2025.

I bergamaschi dovranno però fare i conti con un’Udinese che è stata in grado di raggiungere il nono posto in graduatoria con venticinque punti sotto la guida da mister Runjaic. Dopo aver pareggiato sia contro il Verona che contro il Torino, i friulani mirano a ritrovare il successo come aveva fatto in trasferta contro la Fiorentina ed il Milan, così come il Bologna, devono guardarsi le spalle dall’accorrente formazione bianconera, pronta a scalzare queste formazioni pur di arrivare il più in alto possibile.

DIRETTA UDINESE ATALANTA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se siete abbonati a Dazn oppure a Sky non avrete alcun problema nel seguire la diretta Udinese Atalanta. Oltre alla consueta modalità in streaming, la sfida sarà visibile pure in televisione se possedete entrambe le iscrizioni dopo aver attivato l’opzione sul canale Zona Dazn 214.

DIRETTA UDINESE ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Un canonico 4-4-2 dovrebbe essere la scelta più azzeccata per mister Runjaic nelle probabili formazioni della diretta Udinese Atalanta puntando quindi su Sava, Kristensen, Bijol, uno tra Solet e Touré, Zemura, Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Thauvin, mentre davanti se la giocano Sanchez e Davis. Il tecnico Gasperini non dovrebbe invece rinunciare al suo 3-4-2-1 con Carnesecchi, Kossounou in vantaggio su Djimsiti, Hien, Kolasinac, Bellanova oppure Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, De Ketelaere, Pasalic e Lookman.

DIRETTA UDINESE ATALANTA, LE QUOTE

Le quote presentate dai bookmakers delle agenzie sportive sorridono agli ospiti per la diretta Udinese Atalanta. I bergamaschi sembrano infatti essere praticamente certi della vittoria pagando appunto il 2 a solo 1.65 ad esempio da Snai. L’1, e dunque il successo dei bianconeri, viene invece dato persino a 5.00 mentre il pareggio rimane un’eventualità ancora possibile se si considera che l’x viene pagato a 3.90.