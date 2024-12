GOL, HIGHLIGHTS E VIDEO UDINESE TORINO (2-2): LA PARTITA

Il video Udinese Torino inizia con un primo tempo a ritmi davvero bassi dove sono i granata ad essere più propositivi ma senza creare grandi occasioni. Nei primi venti minuti di gioco, prima Pedersen e poi Karamoh provano a cercare la conclusione ma senza creare grandi pericoli ad un Sava sempre attento e mai davvero impensierito. La parte centrale del primo tempo vede un’Udinese leggermente più in partita con Zemura spesso bravo a cercare il cross per i centimetri di Lucca che, però, è ben marcato e non riesce mai ad essere pericoloso. Il primo tempo viaggia verso un inevitabile 0 a 0 fino a quando l’Udinese capisce di avere una netta superiorità fisica e la sfrutta. Al 41′, Lucca guadagna un corner utilizzando il fisico contro Maripan e manda Thauvin dalla bandierina. Il cross del francese trova la testa di Bijol che prolunga sul secondo palo dove si fa trovare pronto Touré che gira in porta con il mancino, sblocca la partita e trova il suo primo gol in Serie A.

La seconda frazione di gioco del video Udinese Torino comincia subito forte con Vanoli che decide di cambiare modulo passando alla difesa a quattro con Ilic e Lazaro in campo al posto di Gineitis e Pedersen. I cambi ci mettono qualche minuto a carburare e l’Udinese sfrutta questi minuti per trovare il secondo gol. Al 50′ è Lucca a segnare di testa da calcio d’angolo attaccando forte sul primo palo prima di girare sul secondo e beffare Milinkovic-Savic. Il raddoppio dell’Udinese sembrava un k.o. ma, al 53′ Adams riesce a rimettere in partita il Torino risolvendo una mischia in area di rigore con un forte destro sul primo palo. Circa dieci minuti dopo, Lazaro riesce a trova il cross dalla destra e Ehizibue allontana male regalando il pallone ad Adams che lo gestisce bene prima di appoggiare l’assist a Ricci che arriva in corsa e calcia forte sul primo palo per beffare Sava. Gli ultimi minuti del video Udinese Torino non vedono grandi occasioni con entrambe le squadre che tentano il tiro da fuori area senza impensierire particolarmente i rispettivi portieri.

GUARDA IL VIDEO UDINESE TORINO: GOL E HIGHLIGHTS