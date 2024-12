DIRETTA UDINESE TORINO, PER LA TOP 10

Domenica 29 dicembre 2024 Udinese e Torino chiuderanno il proprio 2024 alla Dacia Arena di Udine con la diretta Udinese Torino. Entrambe le squadre possono dirsi soddisfatte di questa prima parte di campionato, entrambe si trovano a metà classifica, e lottano fra le prime dieci di questo campionato. La prima fra le due è l’Udinese, al nono posto con 23 punti, a soli tre punti di distanza dal Milan di Paulo Fonseca. Dopo l’anonimo 2023/24, i friulani hanno trovato nuova linfa sotto la guida del tedesco Kosta Runjaic. I bianconeri arrivano anche da una convincente vittoria contro la Fiorentina, trascinati dal giovane Lucca e dal ritrovato Florian Thauvin.

Calciomercato Torino News/ Un "top" attaccante in arrivo dall'Inter? (27 dicembre 2024)

Il toro sotto la guida di Paolo Vanoli sembrava invece, ad inizio campionato, poter essere la grande sorpresa di questa Serie A. Poi l’improvviso infortunio di Duvan Zapata ha fatto sprofondare i granata in una crisi nera: otto sconfitte in dieci partite dalla fine di settembre all’inizio di dicembre. Una crisi da cui però la squadra piemontese sembra essere uscita, a parte l’ultima sconfitta contro il Bologna infatti il Torino ha recentemente pareggiato contro il Genoa ed è soprattutto ritornato alla vittoria contro l’Empoli. Ora serve una definitiva scossa per tornare a lottare per la metà sinistra della classifica.

Calciomercato Torino News/ Obiettivo attaccante per gennaio: Simone si allontana, Beto... (24 dicembre 2024)

DIRETTA UDINESE TORINO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Udinese Torino andrà in onda domenica 29 dicembre alle 12:30, e sarà trasmessa in diretta su DAZN, che anche quest’anno detiene i diritti della Seria A Enilive. Gli appassionati potranno seguire il match in streaming tramite DAZN su dispositivi mobili e smart TV con un abbonamento attivo.

UDINESE TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Udinese Torino, Runjaic dovrebbe schierare il suo classico 4-4-2. In porta ci sarà Sava, protetto da una linea difensiva composta da Kristensen, Bijol, Touré e Zemura. A centrocampo, Ehizibue ed Ekkelenkamp sugli esterni, mentre la coppia centrale potrebbe essere formata da Atta e Karlstrom, con Lovric come possibile alternativa. In attacco confermato il tandem Thauvin-Lucca che sta trascinando i friulani nelle ultime uscite.

DIRETTA/ Fiorentina Udinese (risultato finale 1-2): la decide Thauvin! (Serie A, 23 dicembre 2024)

Il Torino risponde con un 3-5-2. Tra i pali il solito Milinkovic-Savic, supportato dal trio difensivo Maripan, Coco e Masina. Sulle fasce Pedersen e Sosa, mentre a centrocampo Vlasic, Linetty e Ricci. In attacco, spazio a Sanabria e uno tra Adams e Karamoh.

DIRETTA UDINESE TORINO, LE QUOTE

Secondo i bookmakers per la diretta Udinese Torino si prospetta un match equilibrato, con i padroni di casa leggermente favoriti. La vittoria dell’Udinese è quotata intorno a 2.20, mentre il successo del Torino si attesta sui 3.50. Il pareggio è invece offerto a 3.10.