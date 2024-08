Nella giornata di oggi – mercoledì 14 agosto 2024 – Torino e diversi comuni limitrofi sono stati colpiti da un violentissimo nubifragio che ha portato sul capoluogo piemontese delle velocissime folate di vento, parecchi millimetri di acqua piovana e anche alcune grandinate con chicchi grossi come palline da ping pong: un evento preannunciato già nelle scorse ore dagli esperti di Arpa Piemonte, ma con un’intensità tale da causare decine e decine di danni; mentre i video del violento nubifragio di Torino (ve ne lasciamo alcuni in calce a questo articolo) sono diventati immediatamente virali sui social.

Prima di arrivare al conteggio dei danni nel torinese vale la pena ricordare che quello che si sta abbattendo su buona parte del Piemonte settentrionale è chiamato – tecnicamente – ‘downburst‘: un evento meteorologico abbastanza frequente che causa forti folate di vento discensionale ed orizzontale che può raggiungere anche i 100 km orari, accompagnato nella maggior parte dei casi anche da intense piogge e grandinate; ma che – fortunatamente – preannuncia anche l’imminente fine dei fronti temporaleschi.

Nubifragio a Torino: centinaia di interventi da parte dei Vigili del Fuoco

Insomma – in altre parole -, per quanto violento e intenso il nubifragio che si è abbattuto nelle ultime ore su Torino non è un fenomeno ignoto, raro o imprevedibile; ma ciò non toglie che il conteggio dei danni causati su tutto il capoluogo è a dir poco impietoso: i Vigili del Fuoco (citati da Ansa) hanno effettuato un centinaio di ‘soccorsi tecnici’ in pochissime ore per rimuovere alberi e rami spezzati, ripulire le strade dalla spazzatura che si è riversata a causa dei forti venti e prestare soccorso a tutti i cittadini rimasti intrappolati nelle auto o nelle loro abitazioni.

Fortunatamente non sembra che il nubifragio di Torino abbia causato vittime o feriti, ma va anche tenuto a mente che la situazione non è ancora tornata pienamente alla normalità e nelle prossime ore i disagi potrebbero essere ancora parecchi; mentre soffermandosi su quanto abbiamo visto fino ad ora sono diverse (tra corso Unione Sovietica, corso Traiano, via Pio VII e la strada Castello di Mirafiori) le vie allagate che si sono trasformate in veri e propri torrenti, così come gli alberi divelti dal vento hanno distrutto diverse auto e danneggiato alcune abitazioni.

La situazione peggiore – però – ha interessato al centrale scuola Gaetano Salvemini di Torino che a causa dei forti venti che hanno soffiato per tutto il nubifragio si è vista scoperchiare parte del tetto; così come in quel di Fenestrelle (poco distante dal capoluogo sabaudo) si è registrata anche una piccola frana che – di nuovo, fortunatamente – non ha causato alcuna vittima.

I video del nubifragio che si è abbattuto oggi su Torino

Torino Mirafiori 😱 pic.twitter.com/oQd6oCDGXo — anna maria moscarell (@annamariamoscar) August 14, 2024