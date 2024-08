Il maltempo ha interessato nella serata di ieri le regioni del nord, a cominciare da Milano e Torino, dove dei violenti temporali hanno causato allagamenti e disagi, portando comunque un po’ di refrigerio rispetto agli ultimi giorni roventi Maltempo che ha causato anche due frane, avvenute sulla strada di Sappada, che hanno portato all’interruzione dei collegamenti tra il Friuli ed il Veneto. Con due strade interrotte dalla presenza dei detriti l’unico collegamento possibile rimasto è quello tramite la strada che raggiunge il bellunese passando attraverso Forni di Sopra.

Le due frane sono avvenute a causa del maltempo nelle ore della notte tra martedì e oggi e le strade regionali che sono state interrotte sono la 355 e la 465. Fortunatamente al momento della frana non c’erano veicoli in transito e quindi non si sono avuti danni alle auto o alle persone, ma soltanto l’interruzione della circolazione. Attualmente sono al lavoro le squadre del soccorso alpino e dell’azienda regionale delle strade per cercare di eliminare il problema e consentire la riapertura del traffico.

Ultime notizie, il nuovo flirt per Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni ha un nuovo flirt? Secondo le foto catturate dal settimanale Chi sembrerebbe proprio di si. L’influencer ex di Fedez sarebbe stata catturata in spiaggia nella splendida località di Forte dei Marmi con l’imprenditore Silvio Campara.

Sembra che i due si conoscessero da tempo ma negli ultimi giorni si sarebbero diffuse delle notizie di crisi con la moglie da parte dello stesso imprenditore. Le foto non mostrano comunque nulla di compromettente di conseguenza non è da escludere che si tratti semplicemente di vacanze fra amici nella splendida riviera Toscana. Nel frattempo Fedez si gode le sue vacanze fra malori e incidenti con il van: con il suo Mercedes ha colpito un motore dell’aria condizionata distruggendo il lunotto posteriore, immagine immortalata sui social.

Ultime notizie, Tamberi in finale

Gimbo Tamberi è riuscito a qualificarsi alle finalissime del salto in alto che si terranno sabato, il giorno prima della chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo i noti guai fisici il saltatore è tornato in pista riuscendo a conquistare, non a fatica, la finale, molto probabilmente provato da condizioni fisiche non eccelse.

In ogni caso Tamberi si dice fiducioso per la finale in programma fra 48 ore, spiegando che sabato “sarà un’altra giornata” e che non gliene frega niente. Appuntamento quindi al prossimo 10 agosto sperando che per Tamberi possa arrivare la conferma dell’oro olimpico dopo quello di tre anni fa a Tokyo.

Ultime notizie, crolla un hotel a Kroev in Germania

E’ pensatissimo il bilancio del crollo di un hotel avvenuto nella tarda serata di martedì a Kroev, in Germania. Due persone sono morte mentre otto sono rimaste ferite, sepolte dalle macerie, fra cui un bambino.

Nella struttura vi erano in tutto 14 persone e 5 sono riuscite a mettersi in salvo mentre due non ce l’hanno fatta e le altre sono restate sepolte vive. I soccorritori hanno fatto non poca fatica ad estrarre le persone rimaste sotto il crollo in quanto temevano che l’hotel collassasse ulteriormente, definendo l’edificio come un castello di carte. Coinvolto anche un bimbo che fortunatamente si è salvato nonostante sia rimasto intrappolato fra i detriti.

Ultime notizie, attacco delle truppe ucraine nella zona di Kursk con 5 morti

Un attacco portato dalle truppe ucraine nella zona di Kursk ha provocato la morte di 5 persone ed il ferimento di altre 20. Dopo l’attacco il presidente russo Wladimir Putin ha parlato di una provocazione da parte di Kiev e che a tutti gli evacuati dalla zona colpita sarà fornito un supporto da parte della Russia. Intanto l’azione del Papa riguardante l’invio di viveri in Ucraina sta ancora continuando tramite l’Elemosineria Apostolica che ha inviato cibo a lunga conservazione.

Ultime notizie, le notizie sulla guerra Israele – Hamas

Nelle ultime 24 ore gli scontri nella striscia di Gaza hanno provocato 24 morti e centinaia di feriti. Il quotidiano statunitense Washington Post ha ipotizzato che l’Iran potrebbe “riconsiderare” i suoi piani di attacco contro Israele come risposta all’uccisione del leader di Hamas, Haniyeh, che è stato sostituito come capo da Sinwar che era stato l’ideatore dell’attacco che ha scatenato la guerra lo scorso 7 ottobre. Intanto in Israele continuano le ore di attesa per l’annunciata rappresaglia da parte degli iraniani.

Ultime notizie, la gaffe del ministro Sangiuliano

Ancora una gaffe sui social per il ministro Sangiuliano che pubblica un post per la celebrazione del 2500esimo anniversario della città di Napoli, ma sbaglia il conteggio degli anni parlando di 2 secoli e mezzo invece di 2 millenni e 500 anni. Il post su Istagram è stato subito corretto ma la gaffe ha provocato le dimissioni del social media manager del ministro.