Io canto generation 2024: anticipazioni e diretta ultima puntata

Oggi, mercoledì 13 novembre 2024, in prima serata, canale 5 trasmette l’ultima e attesissima puntata di Io canto generation 2024 che porterà all’elezione del vincitore del talent show condotto da Gerry Scotti. Dopo essersi sfidati a squadre, i dodici concorrenti ancora in gara, si sfideranno direttamente l’uno contro l’altro con esibizioni toccanti ed inediti che porteranno ad eleggere il vincitore assoluto dell’edizione di Io canto generation. La semifinale di Io canto generation 2024 trasmessa la settimana scorsa è stata ricca di sorprese e momenti emozionanti come quello di Davide che, sulle note di Ovunque Sarai di Albano ha commosso tutti, in primis Albano.

"Gisella Cardia non ha collegamenti con Scozzaro"/ Solange Marchignoli: "Presto nuove analisi alle lacrime"

Anche i duetti hanno emozionato sia il pubblico presente in studio che i telespettatori così come Gerry Scotti che, sul palco, non riesce a nascondere le proprie emozioni di fronte al talento e alle storie dei giovani protagonisti. Anche la finalissima di questa sera, dunque, sarà davvero emozionante e ricca di sorprese.

Strage di Altavilla: Gip conferma infermità mentale di Barreca/ Bruzzone: "Malato già prima degli omicidi"

I finalisti di Io canto generation 2024

A un passo dalla finale, Filippo Rigoni, Nicholas Mazza, Beatrice La Rocca e Sofia Lassi hanno lasciato la gara abbandonando, così, il sogno di conquistare la finalissima di Io canto generation 2024. Come detto, questa sera, i dodici talenti non saranno più divisi in squadre ma saranno tutti gli uni contro gli altri. Tuttavia, a sostenerli, ci saranno sempre i coach Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

A decidere il vincitore assoluto di Io canto generation 2024 sarà la giuria che, anche questa sera, sarà composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi, insieme a una rappresentanza di 100 membri del pubblico in studio. Il primo classificato vincerà un percorso formativo alla New York Film Academy di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway e grazie a R101 avrà anche la possibilità di registrare una cover.

Matrimonio a prima vista Italia 2024 E Poi/ Diretta ultima puntata: cos'è successo alle coppie mesi dopo

Come vedere in diretta streaming Io canto generation 2024

La finalissima di Io canto generation 2024 può essere seguita in diretta streaming, a partire dalle 21.30, su canale 5. Come sempre, Gerry Scotti riceverà la linea da Striscia la notizia dando il via ad una serata ricca di musica. Con Mediaset Infinity, inoltre, è possibile seguire la diretta streaming di Io canto generation 2024. Con Mediaset iinfinity, inoltre, è possibile rivedere anche le precedenti puntate o le singole esibizioni del giovani talenti.