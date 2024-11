Mariafrancesca Cennamo è una delle grandi protagoniste della nuova edizione di quest’anno di Io Canto Generation 2024, trasmissione che va in onda – in prima serata – sulle reti Mediaset e che vede protagonisti giovanissimi artisti che vanno dai 10 ai 14-15 anni. Tanti artisti hanno spiazzato con le loro performance ma Maria Francesca Cennamo è forse quella che ha sorpreso più di tutti.

La giovane cantante di 10 anni è una delle più piccole ma quando sale sul palco si trasforma letteralmente. Mariafrancesca canta sia in italiano che in inglese e durante le sue performance ha lasciato increduli sia il pubblico che la giuria, una voce molto forte e che non sembra di una ragazza della sua età. I suoi video stanno facendo in poco tempo il giro del web.

Mariafrancesca Cennamo è di Napoli e – rispetto ad altri concorrenti – non si conoscono dettagli su concorsi canori precedenti a Io Canto Generation 2024. Al momento la bambina viene considerata da molti come una delle possibili papabili alla vittoria finale e c’è curiosità su quale sarà la sua prossima performance; le ultime d’altronde hanno fatto molto scalpore, in positivo.

Mariafrancesca Cennamo a Io Canto Generation 2024, chi è l’affetto della giuria

Da Malavita dei Coma Cosa a Ti Sento dei Matia Bazar, la piccola Mariafrancesca Cennamo ha messo in mostra tutte le sue doti canore ma oltre a quello ha stupito soprattutto il suo modo di ballare e cantare, roba pazzesca per una bambina di questa età. Chiare sono le parole di Fabio Rovazzi che dalla giuria di Io Canto Generation 2024 è rimasto estasiato fin dalle prime puntate sull’allieva di Fausto Leali.

Dopo una delle sue ultime uscite Rovazzi ha infatti dichiarato: “E’ uno dei pochi casi che mi fa credere nella reincarnazione, dove hai imparato a muoverti cosi? Sei un vero fenomeno”, la bambina quando è sul palco si scatena e sembra dimostrare un’età diversa a quella che viene invece dichiarato. Oltre a Rovazzi ha incuriosito il siparietto con Claudio Amendola.

La piccola simpatizza per l’attore e lo ha più volte elogiato con Amendola che ha dichiarato che proverà a rimettere in piedi i Cesaroni anche per lei, piccola fan e sua grande sostenitrice. Anche nell’ultimo episodio Mariafrancesca Cennamo ha cantato Think ed ha emozionato cantando in inglese, lasciando tutti davvero stupefatti.