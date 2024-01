Vittorio Menozzi triste per Beatrice Luzzi, frase di Paolo Masella scatena l’ira del web/ “Insensibile!”

Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi a pezzi per il lutto di Beatrice Luzzi

Al Grande Fratello 2023 non sono giorni come tutti gli altri, dal momento che è uscita una delle grandi protagoniste di questa edizione: Beatrice Luzzi. L’attrice è stata colpita da un grave lutto legato alla morte del padre e, per questo, ha deciso di lasciare la Casa. Non è chiaro al momento se si tratti di un ritiro temporaneo o definitivo, sta di fatto che a Cinecittà la sua scelta ha scatenato reazioni contrastanti, con la maggior parte dei concorrenti che ha proseguito il reality come se niente fosse, mancando di empatia e suscitando addirittura l’ira di Alfonso Signorini.

Chi invece è rimasto sensibilmente colpito dall’abbandono di Beatrice è sicuramente Vittorio Menozzi. Il modello aveva creato con lei un bel legame nella Casa ed è stato uno dei pochi ad aver sofferto per il suo ritiro, oltre ad averle mostrato vicinanza per l’improvvisa perdita in famiglia. La mancanza nel loft si fa sentire per lui, che non ha trattenuto le lacrime pensando alla Luzzi: lo stesso sentimento di tristezza è stato condiviso con Paolo Masella durante un veloce scambio di chiacchiere che, tuttavia, ha scatenato l’ira del web verso lo stesso Paolo.

Paolo Masella scatena l’ira del web: la risposta a Vittorio Menozzi

Come mostra un video circolante sul X, si vede Vittorio Menozzi intento a cucinare: con lui c’è Paolo Masella. Il modello si confida così con il macellaio, spiegando come non sono stati affatto semplici questi primi giorni dell’anno vissuti al Grande Fratello 2023, proprio per quanto accaduto a Beatrice Luzzi: “È stato un inizio anno un po’ così”. Il macellaio a quel punto gli ha risposto: “Bello eh?”. Vittorio però non condivide l’entusiasmo del coinquilino e, sottolineando nuovamente il suo stato d’animo, replica: “Eh, insomma…”.

Masella allora, anziché confortarlo, ribatte: “Vabbè, vedila per te”. Una risposta che tuttavia non è affatto piaciuta a buona parte del web, che ha sottolineato nuovamente la mancanza di sensibilità nei confronti del dolore di Vittorio Menozzi e, soprattutto, di Beatrice Luzzi. “Paolo sei proprio un insensibile. Ma come possono trattare così Vittorio. Tutto questo cinismo ma nessuno si accorge che sta a terra? Manco un conforto. Schifo“, si legge tra i commenti.

vittorio “è stato un inizio anno un po’ così”

paolo: “bello eh?”

vittorio: “insomma…”

paolo: “vabbè, vedila per te” boh alzo ufficialmente le mani #grandefratello pic.twitter.com/aroGOrl50v — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) January 4, 2024

Paolo sei proprio un insensibile Ma come possono trattare così Vittorio. Tutto questo cinismo ma nessuno si accorge che sta a terra? Manco un conforto Schifo#grandefratello pic.twitter.com/s4goEMlR4X — Jessie’s girl (@Jessies80359015) January 4, 2024













