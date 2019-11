Vladimir Luxuria/ Frecciata a Barbara D’Urso: confronto-intervista a Domenica Live

Vladimir Luxuria torna da Barbara D’Urso dopo il caso del violento confronto con Vittorio Sgarbi che ha suscitato polemiche anche sul web. «Cosa succederà domenica? Ci sarà un’intervista cuore a cuore tra la sottoscritta e Vladimir Luxuria, che sarà domenica in trasmissione insieme a me», ha anticipato la conduttrice a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso vuole dunque dare la parola all’ex deputata di replicare al critico d’arte e di raccontarsi. Sarà anche un’occasione per un chiarimento tra l’attivista e la conduttrice. Intervistata da Fanpage, Vladimir Luxuria si è detta ferita dal comportamento di Vittorio Sgarbi, ma ha aggiunto che è pronta a mettere tutto alle spalle e a tornare da Barbara D’Urso. Quando però Carmelita ha mandato le sue scuse a Vladimir Luxuria attraverso Pomeriggio 5, senza spiegare perché non sia intervenuta per prendere le difese della sua ospite, Vlady ha risposto con un tweet che è sembrato un attacco diretto alla conduttrice. «Pomeriggio5, l’omofobia e la TRANSFOBIA si combattono sempre: quando accade fuori ma anche quando si verifica dentro uno studio televisivo».

Vladimir Luxuria difesa dal pubblico e da Veronica Maya

Le accuse di Vittorio Sgarbi verso Vladimir Luxuria hanno provocato l’indignazione del pubblico da casa, ma anche di alcuni personaggi noti. Tra questi Claudio Sona, l’ex tronista del primo trono gay di Uomini e Donne che sui social ha difeso Luxuria tuonando contro Barbara D’Urso: “Che sia stata Vladimir Luxuria oppure uno sconosciuto ragazzo di periferia a dover sopportare il peso di questo duro attacco discriminatorio, poco importa; quello che è rilevante è l’aggressione consumata, con violenza verbale incontrollata, nei confronti di una persona considerata diversa. Aggressione che in nessun paese, definito evoluto, si dovrebbe tollerare o permettere. Non basta sfilare oppure fare grandi dichiarazioni d’intenti, il rispetto e la difesa dei diritti di ciascuno in nessun caso possono prescindere da una pubblica condanna di attacchi consumati a danno delle minoranze, nemmeno quando si è alla ricerca del facile consenso“. Anche Veronica Maya, presente in studio durante l’attacco verbale di Sgarbi a Luxuria, ha detto: “Ho provato molta vergogna anche solo ad ascoltare il dialogo tra Sgarbi e Vladimir Luxuria che non meritava, come non li merita nessuno, quei colpi bassi e vili che purtroppo solo dei maschilisti e arroganti sono capaci di perpetrare, come lui ha fatto per interminabili e imbarazzanti minuti“.

Barbara D’Urso: “Mi dispiace per Vladimir Luxuria”

A distanza di alcuni giorni dal duro confronto – scontro verbale tra un infuriato Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria, anche Barbara D’Urso ha deciso di prendere posizione. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, infatti, la padrona di casa ha voluto difendere l’amica Vladimir dicendo: “Voglio mandare un grandissimo abbraccio pubblico a Vladimir Luxuria. Dopo la diretta ci siamo sentite, ci siamo scritte, ci siamo mandate dei cuori. Vladimir ci è rimasta male per il fiume in piena che era Sgarbi l’altra sera. Voi sapete che Sgarbi, del resto, è inarrestabile. Purtroppo, molte volte, nessuno riesce a fermarlo. Vladimir è l’unica che riesce a gestire Vittorio, ma probabilmente lei l’altra sera era un pochino più fragile. Mi dispiace che sia accaduto in una mia trasmissione“. Sicuramente la presenza di Vladimir a Domenica Live sarà la giusta occasione per siglare la rinnovata complicità e stima tra Carmelita e l’ex parlamentare.



