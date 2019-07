Vodafone down oggi in Italia, perchè non funziona?/ Segnalati problemi al Centro-Nord

Vodafone down oggi in Italia: problemi per l’azienda di telecomunicazioni, si moltiplicano le segnalazioni nella Penisola ma non solo. Dopo il malfunzionamento generale del 13 giugno 2019, il disservizio ha colpito molti utenti nel corso delle ultime ore: le principali problematiche riguardano la rete internet (45%) e la telefonia mobile (42%), riporta Down Detector, in misura minore invece la Telefonia fissa (12%). Osservando la mappa del “meteorologo del mondo digitale”, è possibile constatare che il down stia colpendo principalmente il Nord e il Centro dell’Italia, mentre al Sud arrivano segnalazioni unicamente dai grandi centri come Palermo e Catania. Per il momento Vodafone non ha rilasciato alcun comunicato a proposito dei malfunzionamenti, attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore. E sui social monta la protesta…

VODAFONE DOWN OGGI IN ITALIA: PERCHE’ NON FUNZIONA?

Vodafone down in Italia ma non solo: anche in altre parti del mondo stanno lamentando malfunzionamenti, in particolare in Gran Bretagna. Cosa succede? La natura del disservizio, come dicevamo, non è ancora nota ma potrebbero esserci dei problemi ai server dell’azienda di telecomunicazioni. Dopo i down di ieri di Facebook, Whatsapp e Instagram, senza dimenticare quello di Tim, nuovi problemi da segnalare per i consumatori nostrani e non. Ecco una carrellata di reazioni su Twitter: «Sono l’unica a cui non va proprio la connessione dati? È lentissima e non riesce nemmeno a caricare una pagina google», «Ci sono dei rallentamenti nazionali con tutti gli operatori?», «#vodafonedown di nuovo?». Come facile immaginare, #vodafonedown è uno degli hashtag più utilizzati: attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, con l’azienda al lavoro per risolvere tutti i problemi segnalati.

