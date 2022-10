Wanda Nara e L-Gante insieme in un video hot/ La reazione di Icardi? “Nervoso…”

Wanda Nara e L-Gante si mostrano sui propri profili Instagram in immagini a dir poco “calienti”…

Wanda Nara è disposta proprio a tutto per la sua nuova fiamma, il giovane rapper L-Gante e, lasciando ormai nel dimenticatoio il suo ex Mauro Icardi, si lancia nelle lenzuola del 22enne facendosi riprendere in un video a dir poco hot! La telenovela tutta Argentina sembra infatti continuare a vele spiegate: dopo i vari tentativi falliti di riconquistare la sua “lady”, Mauro Icardi sembra aver infatti mollato la presa mentre Wanda Nara invece si sta buttando nella sua nuova avventura con la sua giovane e insolita fiamma: il cantante L-Gante.

Wanda Nara "dà scandalo", mamma e figli la defollowano/ Lopez e Icardi indignati

Quello iniziato come un semplice gossip infatti si è rivelato più vero che mai: dopo essere stati avvistati mentre si baciavano su una pista da bowling di Quimesi, Wanda Nara e L-Gante, hanno ufficializzato di essere a tutti gli effetti una coppia. Coppia a tal punto tale che Wanda sembra essere disposta a tutto per il suo bel rapper: anche a spogliarsi davanti alla cinepresa… I due infatti nelle rispettive storie Instagram si sono mostrati nudi, tra le lenzuola, in immagini veramente hot, intenti a scambiarsi baci e carezze…

Wanda Nara, flirt con L-Gante "Ci stiamo conoscendo"/ Con chi scorda Mauro Icardi...

Wanda Nara e L-Gante: che sia solo business? Mauro Icardi nel frattempo, sempre più intrattabile, maltratta la domestica…

Ma non si tratta solo di amore, dietro le immagini hot pubblicate, sui rispettivi profili, da Wanda Nara e L-Gante, c’è un motivo preciso: la pubblicazione del nuovo singolo del cantante dove figura anche “come mamma l’ha fatta”, la bella Wanda. Il titolo del singolo è El ultimo romantico ma, i fan, non sembrano apprezzare molto il trailer del video: molti, criticano la neo coppia, di stare insieme solo per “business” per promuovere le loro rispettive attività: “Questa parte del video di L-Gante e Wanda è l’unica cosa che vedremo reale da questa storia d’amore inventata dalla stampa. Ora nessuno può negare che la mossa generata da Wanda meriti un applauso permanente”, si legge sotto il post di promozione del video. L-Gante, in risposta a queste frase, ha replicato: “Non lo saprai mai”.

Mauro Icardi vola felice in Argentina/ Tentativo di riconquista della sua Wanda Nara?

Ma come avrà reagito a tutto questo Mauro Icardi? L’attaccante del Galatasaray, negli scorsi giorni, si era lasciato andare a una frase che mostrava tutta la disapprovazione verso Wanda Nara, che aveva definito: “Lo zimbello del mondo intero”. Ora sorgono nuove news: stando a una domestica pare infatti che in questi giorni l’ex calciatore dell’Inter sia spesso intento a rimuginare e pensare all’ormai ex, tanto da essere molto irritabile. Stando alla dichiarazione della domestica infatti questa sarebbe stata trattata in malo modo da Icardi perché sempre più nervoso e intrattabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L-GANTE KELOKE (@lgante_keloke)













© RIPRODUZIONE RISERVATA