Web App FIFA 20 Ultimate Team/ Oggi data uscita: crediti, accessi e premi

Mentre tutti gli appassionati di mezzo mondo fanno il count down senza sosta fino al prossimo 27 settembre per l’uscita del titolo e-games più cult sul calcio, è invece prevista per oggi l’uscita della Web App di FIFA 20 Ultimate Team, l’ormai arciscaricata applicazione che permette di gestire la propria squadra FUT (FIFA Ultimate Team per l’appunto, ndr) da smartphone o browser senza per forza accendere la consolle. Di anni ne sono passati da quel Fifa 98 in cui per la prima volta divenne gioco di massa il titolo Ea Sports presente da anni: oggi è diventato un volume d’affari da capogiro e con le squadre di esperti videogamers che partecipano a veri e propri e-campionati che fruttano quattrini difficilmente pensabili prima del nuovo Millennio. È cambiato tutto e oggi l’Ultimate Team non è più solo una “opzione” per giocare a FIFA 20 ma è diventato un vero e proprio culto: è lo strumento principale per organizzare il proprio Dream Team utilizzando i bonus che EA Sports offre ai giocatori “di lungo corso” per sfidare l’IA del gioco.

FIFA 20, QUANDO ESCE IL CULT DI EA SPORTS?

Gli appassionati ogni giorno possono connettersi alla Web App per poter ricevere crediti e ricompense da usare poi nella costruzione della squadra da sogno di FUT: la nuova versione della Web App (che sostituisce quella valida per FIFA 19) sarà disponibile online da questo pomeriggio, 18 settembre 2019 mentre da domani uscirà anche la Companion App per tutti gli smartphone Apple e Android. L’app è gratuita e scaricabile da chiunque ma l’attesa sale assai visto che finora sulla homepage di FIFA 20 Web App non risulta più scaricabile la vecchia versione, prodromo all’imminente uscita della nuova. Come ben spiega Tpi in un focus dedicato alla Web App, l’utilizzo quotidiano e l’accesso alla piattaforma permette di riscattare premi casuali in vista del lancio del gioco, previsto per il 27 settembre prossimo su Ps4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Premi e ricompense FUT 20 sono i più attesi nelle prossime ore, una sorta di grande preparazione all’uscita-evento del nuovissimo FIFA 20, che come ogni anno sfodera tutte le sue armi per mantenere la leadership nei videogame sul calcio contro il contender storico PES 2020.





