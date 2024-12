WhatsApp down a Capodanno 2025? È una domanda che certamente in molti si staranno ponendo in queste concitate ore che ci condurranno alla fine del 2024 per accogliere – a braccia aperte – l’anno nuovo con il classico traffico mobile che caratterizza questa festa: dirvi fin da ora se ci sia qualche tipo di reale problema o se si tratti – come non possiamo certamente escludere – di un qualche piccolo problema che sta colpendo il vostro cellulare è piuttosto complesso, ma d’altra parte possiamo suggerirvi una serie di azioni che potreste intraprendere se il WhatsApp down è una realtà diffusa o solamente una questione momentanea.

Partendo proprio da qui – poi passeremo anche a darvi dei consigli su cosa potreste fare per attenuare i disagi – per verificare WhatsApp down, se non stia funzionando la primissima cosa (semplicissima e comodissima) da fare è quella di chiedere alle persone che vi stanno attorno se anche loro stanno riscontrando problemi nell’inviare o ricevere messaggi: nel caso in cui la risposta sia negativa allora potreste iniziare a pensare che sia un problema del vostro operatore telefonico e in questo caso la verifica da fare è quella di controllare rapidamente il sito DownDetector cercando il nome dell’operatore e controllando cosa vi dice il grafico!

Cosa fare con WhatsApp down in questo 31 dicembre 2024: dagli sms ai social, tutte le vostre alternative

Appurato che il down di WhatsApp è una realtà – oppure un problema del vostro telefono – allora potreste attuare tutta una serie di azioni per cercare di limitare al più possibile i problemi e i disagi: la prima (quasi scontata) è quella di prendervi una piccola pausa dal vostro cellulare e della socialità digitale per godervi la compagnia delle persone che avete al vostro fianco, pensando a chi è distante solamente in un secondo momento quando il traffico si sarà ridotto e i server torneranno a funzionare regolarmente.

Similmente – se proprio non poteste fare a meno di sentire amici e parenti con un messaggino su WhatsApp -, una buona idea potrebbe essere quella di provare a fare una breve telefonata, fermo restando ovviamente che quasi certamente non funzionerà dato che al contempo saranno in tantissimi a chiamare i loro parenti; così come – in assenza delle telefonate – potreste anche semplicemente decidere di usare i desueti sms (ormai inclusi in modo illimitato in qualsiasi piano tariffario), oppure i vari social che potrebbero comunque funzionare correttamente.