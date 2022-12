WhatsApp: per 47 cellulari smetterà di funzionare/ L’elenco: Android e iOS

WhatsApp offline per 47 cellulari dal 2023

WhatsApp a partire dal 2023 smetterà di funzionare su alcuni smartphone, sia di casa Android che di casa Apple. Non è certamente una novità, è accaduto anche all’inizio degli scorsi anni e probabilmente continuerà a farlo con cadenza annuale. Si tratta, concretamente, di una scelta relativa alla sicurezza, fatta in occasione dell’abbandono, da parte di Apple o delle case produttrici di cellulari con Android, del supporto a determinati modelli di cellulari con sistemi operativi troppo vecchi.

L’anno scorso, infatti, Meta, che è la proprietaria di WhatsApp, aveva interrotto il supporto ad Android 4.0 e ad iOS 9.0, mentre per quanto riguarda il 2023 toccherà ad Android 4.1 (Lollipop) e ad iOS 12. I dispositivi che attualmente utilizzano ancora questi sistemi operativi non sono tantissimi e l’elenco di cellulari su cui non sarà più compatibile WhatsApp conta 47 modelli. La ragione, come spiegato dalla stessa Meta, è che non si tratta più di dispositivi sicuri e pertanto lo scambio di informazioni, talvolta delicate, che viene fatto sull’app di messaggistica potrebbe facilmente finire nelle mani delle persone sbagliate.

WhatsApp: su quali cellulari non sarà più compatibile?

Tra gli smartphone che non avranno più accesso a WhatsApp a partire dal 2023 si leggono 47 modelli, tra cui parecchi LG, alcuni Samsung ed addirittura 2 iPhone. Tutti i dispositivi, però, risalgono ad una decina di anni fa, pertanto la loro diffusione ormai dovrebbe essere piuttosto limitata. Partendo dalla Apple gli unici due interessati dall’interruzione di WhatsApp saranno l’iPhone 5 e l’iPhone 5c.

Passando, invece, ai ben più diffusi smartphone Android: Archos 53 Platinum, Huawei Ascend D, Huawei Ascend D1, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend P1, Huawei Ascend D quad XL, HTC Desire 500, Lenovo A820, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus 4X HD, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus F5, LG Optimus F6, LG Optimus F7, LG Optimus L2 II, LG Optimus L3 II, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L4 II, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus L5, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus L7, LG Optimus L7 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus Nitro HD, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2, Sony Xperia Arc S, Sony Xperia miro, Sony Xperia Neo L, Wiko Cink Five, Wiko Darknight ZT, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand X Quad V987, ZTE Memo V956.

L’elenco potrebbe, tuttavia, tralasciare alcuni dispositivi, e per verificare se sul proprio si potrà ancora utilizzare WhatsApp nel 2023 basta andare nelle impostazioni. Da lì dirigersi in “Informazioni telefono” e cercare la versione del sistema operativo. Inoltre, a pochi giorni dalla disattivazione arriverà una notifica direttamente su WhatsApp a tutti i cellulari che non saranno più compatibili.











