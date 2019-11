X Factor 2019 live, 3a puntata/ Diretta, due eliminati e ospiti: Marracash sul palco

X FACTOR 2019 ANTICIPAZIONI TERZO LIVE

Il terzo live show di X Factor 2019 sarà particolarmente duro per i dieci concorrenti ancora in gara. Oggi, giovedì 7 novembre, dalle 21.15, su Sky Uno, andrà in onda la terza puntata dei live del talent show condotto da Alessandro Cattelan. Dopo le eliminazioni di Enrico e Mariam Rouass, il primo obiettivo dei dieci concorrenti rimasti è riuscire a presentare il proprio inedito tra due settimane. Malika Ayane e Sfera Ebbasta sono rimasti con due soli concorrenti mentre le squadre di Samuel e Mara Maionchi sono ancora al completo. Il meccanismo di questa settimana è particolarmente duro per i partecipanti. I dieci concorrenti affronteranno due manche, ma diversamente dalle prime due puntate, questa sera, saranno due i concorrenti che dovranno rinunciare al sogno di conquistare un posto in finale. Al termine della prima manche ci sarà la prima eliminazione. I nove concorrent rimasti si sfideranno, poi, in un torneo unico e i due concorrenti meno votati si sottoporranno al giudizio dei giudici dando vita alla seconda eliminazione.

LE ASSEGNAZIONI DEL TERZO LIVE X FACTOR 2019

Il gioco è entrato nel vivo e per il terzo live di X Factor, Mara Maionchi, Samuel, Sfera Ebbasta e Malika Ayane hanno scelto dei pezzi con cui sperano di evitare l’eliminazione di un proprio concorrente. Samuel, ai gruppi, ha assegnato i seguenti brani: “Le acciughe fanno il pallone” di Fabrizio De André ai Sierra; “Vedrai Vedrai” di Luigi Tenco ai Seawards; “All or Nothing” di Elliphant feat. Bunji Garlin & Diplo ai Booda. Agli Over, Mara Maionchi ha assegnato le seguenti canzoni: Eugenio Campagna proporrà il suo inedito “Cornflakes”; Nicola Cavallaro canterà “Happy” di Pharrell Williams; Marco Saltari, invece, porterà sul palco “All Along The Watchtower” di Jimi Hendrix. Malika Ayane, per gli Under Uomini, ha scelto: “Baby I Love You” dei Ramones per Lorenzo Rinaldi e “Why’d You Only Call Me When You’re High?” degli Arctic Monkeys per Davide Rossi. Infine, Sfera Ebbasta, per le Under Donne, ha assegnato “Bellyache” di Billie Eilish a Giordana Petralia e “C’est la vie” di Achille Lauro a Sofia Tornambene.

X FACTOR 2019: MARRACASH OSPITE DEL TERZO LIVE

Il terzo live di X Factor 2019 è molto atteso anche per la presenza, in qualità di ospite, di Marracash. Il rapper presenterà il suo nuovo album “Persona” i cui brani, come ha sottolineato il fidanzato di Elodie, sono fatti “carne, ossa e sangue”. Lo show sarà visibile on demand, su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV. Subito dopo il terzo live, poi, spazio ad Extra-Factor con Achille Lauro e Pilar Fogliati nei panni di padroni di casa che commenteranno quanto accaduto nel corso della serata con vari ospiti. Il cantante, inoltre, nella sua rubrica settimanale Al confidential, racconterà le impressioni dei ragazzi sul percorso che stanno affrontando nel talent show.



© RIPRODUZIONE RISERVATA