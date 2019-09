X Factor 2019/ Prima puntata: promossi Malika, Sfera e Kimono

La musica di X Factor 2019 è tornata a suonare su Sky Uno con la prima puntata delle Auditions. A dare il via alla tredicesima edizione è Alessandro Cattelan che nel promo iniziale prende in giro il tipo concorrente di X Factor 2019 dicendo: “pop, indie, che dice che la musica è tutta la mia vita”. Questa non è l’unica massima della serata considerando che il conduttore raggiunge l’apice quando, per rassicurare un concorrente che ha ricevuto quattro no, dice: “Con quattro NO vai a The Voice”. Che dire Cattelan è l’anima di XF, insostituibile e tra i conduttori migliori che abbiamo in Italia. Poi è la volta dei giudici: Mara Maionchi è la conferma, nonostante lo scorso anno aveva rivelato di voler lasciare. “Lo so, avevo detto che ero stanca. E quando l’ho detto lo pensavo, ma questo programma mi crea tempesta emotiva tanto quanto gioia e voglia di fare. Alla mia età il lavoro non solamente nobilita ma motiva e… rinfresca. E chi non la vuole rinfrescatina a 78 anni?” le sue dichiarazioni. Per fortuna che ha cambiato idea, visto che la sua presenza è assolutamente centrale nella giuria.

Malika Ayane coach: è la vera rivelazione di X Factor 2019

Ma passiamo ai tre nuovi coach di X Factor 2019. A dare il via alle audizioni è Malika Ayane, la raffinata interprete che dimostra sin dalle prime battute di essere all’altezza del suo ruolo. Ha preso il suo ‘impegno’ di giudice in modo serio e lo si vede da come commenta le performance dei concorrenti e come li esorta nel bene o nel male. Come quando cita Mulan della Disney per incoraggiare una concorrente che sogna di fare la cantate nonostante il no del padre oppure quando riprende il concorrente Massimiliano di Paolo per la sua esibizione sulle note di una hit di David Bowie: “meno diplomaticamente ti dico che non avresti dovuto. Un pò di senso del pudore, a volte non guasta”. La Ayane appare calata perfettamente nel suo ruolo e siamo convinti che saprà regalare ancora tanto nelle prossime puntate. Bene anche Sfera Ebbasta; diciamolo i riflettori erano tutti puntati su di lui, ma il trapper ha saputo smorzare l’emozione del debutto conquistando il pubblico. “Lo sapete che mi devo ricredere su Sfera Ebbasta? Simpaticissimo e completamente dentro al ruolo. Lo trovo molto a suo agio. Bravo!” e “Ho apprezzato Sfera Ebbasta che non si è spacciato per un intellettuale patito di Guccini e De Andrè che fa trap solo in attesa di sfondare come cantautore” sono solo due dei commenti scritti su Twitter a favore del rapper.

X Factor 2019, pagelle concorrenti: Kimono batte tutti

Passando, invece, ai concorrenti pochi sorprendono al primo ascolto. Tra questi segnaliamo: la giovane parrucchiera di Bergamo con origine marocchine che sogna di cantare nonostante il padre sia contrario a questa sua aspirazione. Sul palco ha portato una convincente cover di “Gioventù bruciata” di Mahmood conquistando 4 si dei coach e volando direttamente alla fase dei BootCamp. Stessa sorta anche per Sofia Tornambene, nome d’arte Kimono che con il suo inedito “A domani per sempre” conquista davvero tutti. Sia i coach che il pubblico dei social sono letteralmente pazzi per lei al punto che c’è già chi la considera la vincitrice annunciate di questa tredicesima edizione!



