Prosegue la caccia a Yahya Sinwar, il nuovo leader di Hamas succeduto dopo l’uccisione di Ismail Haniyeh, la cui individuazione ed eliminazione costituirebbe ora l’obiettivo primario dell’esercito israeliano. L’operazione però resta complicata, soprattutto perchè da tempo Sinwar risulta praticamente introvabile e per sfuggire agli avanzati sistemi di localizzazione probabilmente, come sottolineano fonti dell’intelligence, avrebbe anche smesso anche di utilizzare i dispositivi elettronici per comunicare solo di persona tramite informatori fidati.

In base alle ultime indiscrezioni pubblicate da vari quotidiani tra i quali il New York Times e il Daily Express, sembrerebbe inoltre che il leader di Hamas dopo essersi spostato tra i diversi tunnel, avrebbe ora abbandonato i nascondigli per confondersi tra la popolazione civile della Striscia di Gaza, probabilmente vestito da donna. Sia lo Shin Bet che i servizi segreti Usa ora stanno unendo le forze per cercare di mettere alle strette l’alto funzionario, considerato direttamente responsabile come pianificatore dell’attacco del 7 ottobre, e nel recente rapporto pubblicato sarebbero stati evidenziati proprio gli ultimi spostamenti dai nascondigli sotterranei di Gaza City.

Il nuovo leader politico di Hamas Yahya Sinwar, ricercato numero uno dell’esercito israeliano è ancora introvabile nonostante le operazioni intense dei servizi segreti e dei militari. L’ultimo recente rapporto sui suoi spostamenti, pubblicato dallo Shin Bet e riportato sul quotidiano Daily Express, ha mostrato gli ultimi movimenti di Sinwar, registrando spostamenti non solo attraverso i tunnel sotto Gaza City, ma anche in superficie, e mostrando che varie volte l’Idf sarebbe stato sul punto di colpirlo direttamente, ma senza successo.

Alcuni funzionari dell’intelligence, intervistati dal giornale britannico, hanno infatti affermato che: “In effetti, siamo stati a pochi minuti di distanza più di una volta“, ma in particolare lo scorso 11 agosto, quando l’esercito lo aveva localizzato all’interno dei sotterranei nel quale poi sono stati trovati anche ingenti quantità di soldi in contanti. Tuttavia, l’operazione non è andata a buon fine e Sinwar risulta ancora libero. Come hanno sottolineato le fonti interpellate, che stanno lavorando congiuntamente con i servizi Usa, probabilmente adesso potrebbe trovarsi a Khan Younis, dove avrebbe trovato un nuovo nascondiglio insieme alla famiglia, ma come dimostrerebbero anche alcune foto, probabilmente in precedenza aveva trascorso un periodo nascosto tra i civili travestito da donna.