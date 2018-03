Assegno familiare e di maternità 2018/ Ultime novità INPS, Bonus famiglia: aggiornati gli importi

Assegno familiare e assegno di maternità 2018, le ultime notizie sui bonus famiglia concessi dai comuni: aggiornati gli importi, ecco la nota diramata dall'Inps

Immagine di repertorio (Pixabay)

Assegno familiare e assegno di maternità 2018: l’Inps ha comunicato gli importi dei bonus famiglia concessi dai comuni. Rispetto allo scorso anno le prestazioni sono aumentate, con la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati positiva (1,1 per cento), e sono stati aggiornati gli importi dell’assegno per il nucleo familiare e dell’assegno di maternità 2018, oltre chi ne ha diritto. Per il 2018, sottolinea La Legge Per Tutti, gli importi delle prestazioni riconosciute dal comune ammontano a: 142,85 euro al mese per 13 mensilità per l’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni, con il valore Isee necessario per ottenere la prestazione integrali pari a 6.793,06 euro, per la prestazione in misura parziale invece 8.650,11 euro. Per quanto riguarda invece l’assegno di maternità, 713,10 euro riconosciuti dal Comune (342,62 euro per cinque mesi), con il valore Isee per ottenere la prestazione pari a 17.141,45 euro.

ASSEGNO DI MATERNITA' 2018

L’assegno di maternità spetta per le nascite di nuovi bambini, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento. L’assegno in questione viene erogato dall’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) e spetta anche senza la contribuzione versata da parte del genitore richiedente essendo un trattamento di assistenza, data la richiesta dell’Isee. Come sottolinea La Legge per Tutti, l’assegno spetta a cittadine italiane, europee ed extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e residente nella Penisola. Spetta alle donne non occupate, alle donne occupate non aventi diritto a trattamenti economici di maternità e a coloro occupate aventi diritto a trattamenti economici di maternità di importo inferiore a quello dell’assegno (verrà erogato l’importo differenziale). La domanda di assegno di maternità deve essere presentata al Comune entro sei mesi dalla nascita del bambino e entro sei mesi dall’effettivo ingresso del minore in famiglia (adozione o affidamento).

© Riproduzione Riservata.