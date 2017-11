Eletti Lista Musumeci Diventerà Bellissima/ Risultati Regionali Sicilia 2017, preferenze e listini provinciali

Deputati Ars Eletti in Lista Musumeci “Diventerà Bellissima”: risultati elezioni Regionali Sicilia 2017, preferenze e liste provinciali. Ultime notizie, nomi ed eletti nelle Elezioni 2012

06 novembre 2017 Silvana Palazzo

Eletti Lista Musumeci alle Elezioni Regionali Sicilia (LaPresse)

Deputati Ars Eletti in Lista Musumeci ‘Diventerà Bellissima’, primi risultati sulle Elezioni Regionali Sicilia 2017 a disposizione in base agli exit poll. Nello Musumeci, sostenuto dal Centrodestra Unito, secondo gli exit poll di EMG per Tg La 7 è in vantaggio sui competitors con una forchetta di consenso tra il 36,50 e il 39,50 per cento. Staccato il rivale del Movimento Cinque Stelle Giancarlo Cancelleri, tra il 34,00 e il 37,00, e via via sempre maggiormente Fabrizio Micari (16,00-20,00 per cento), Claudio Fava (6,00-9,00 per cento) e Roberto La Rosa (0,00-2,00 per cento). In attesa dei dati ufficiali, Nello Musumeci diventerebbe il nuovo governatore della Regione Sicilia e, secondo le proiezioni Youtrend in base agli exit poll offerti da EMG, le sue liste avrebbero 32 seggi su 70. La Lista Musumeci ‘Diventerà Bellissima’ ha raccolto una forchetta di consenso che balla tra il 4,00 e il 7,00 per cento, affiancata da Forza Italia (13,00-16,00 per cento), FDI-Noi Con Salvini (5,00-8,00 per cento), Udc (6,00-10,00 per cento) e Popolari e Autonomisti (3,00-6,00 per cento). (Agg. Massimo Balsamo)

LISTINO REGIONALE PER MUSUMECI

Nello Musumeci spera di non fare il bis: sconfitto cinque anni fa, il candidato del centrodestra spera in un risultato diverso rispetto a quello del 2012. L'ultima parola spetta ai risultati ufficiali, che ci consegneranno anche la lista degli eletti deputati delle Elezioni alle Regionali in Sicilia. La lista personale “Diventerà Bellissima” spera di dare un contributo significativo all'auspicata vittoria e così di affermarsi con un ruolo “primario” nella coalizione che annovera Lega-Noi con Salvini, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il candidato presidente Musumeci, dunque, può contare anche su una lista personale, che ha fatto discutere nelle settimane scorse a causa della presenza tra i candidati consiglieri di qualche “impresentabile”, come Ernesto Calogero, ex Udc che in primo grado lo scorso febbraio fu condannato a 4 anni di reclusione per falso in un'inchiesta su presunti “diplomi facili”. Detto che contro la sentenza è pendente un ricorso, l'obiettivo per Musumeci è ottenere più dei 21 seggi delle scorse elezioni, quindi contare su un folto gruppo di consiglieri, che per la precisione vanno chiamati deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana. Nel listino regionale c'è il “Mister preferenze” in Sicilia per Forza Italia, Giovanni Miccichè. Con lui e Nello Musumeci anche Grasso Bernadette Felice, Di Mauro Giovanni detto Roberto, Savarino Giuseppa detta Giusy o Giusi, Turano Girolamo detto Mimmo, Amata Elvira.

CANDIDATI LISTE PROVINCIALI

Per le elezioni di ieri sono state presentate le liste provinciali, questo perché lo stato speciale della Regione Sicilia e la legge elettorale per le Regionali prevedono che le liste elettorali seguano le divisioni provinciali. Di conseguenza, sono nove le liste provinciali, come le città principali in cui si divide la regione: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani. Per la nostra analisi partiamo dalla lista provinciale di Palermo, per quanto concerne appunto i candidati della lista a sostegno di Nello Musumeci “Diventerà Bellissima”. Eccoli in ordine di presentazione nella lista, tutti i candidati deputati all'Ars per la Lista Musumeci: Alessandro Aricò, Michela Maria Rosaria Bottino, Giorgio Calì, Alessandro Castrogiovanni, Pietro D'Aì, Maria Concetta Di Filippo, Tommaso Francesco Di Giorgio, Michele Gangi, Carmelo Gattuso, Salvatore Licciardi, Vittoria Maggi, Giovan Battista Mammana, Gaetano Milano, Domenico Porretta, Concetta Tatiana Sanfratello, Claudia Serio. Per quanto riguarda, invece, Catania: Adornetto Salvatore, Arena Giuseppe Gilberto Agatino, Barbanti Giovanni, Barraja Marcella, Ernesto Calogero, Contadino Maria Valeria detta Valeria, Crocitti Romj Sabrina Arianna detta Romina Bellante, Grasso Giovanni, Longo Francesco, Loretto Carla Agata Erica detta Carla, Musumeci Antonino, Sicari Angelo Salvatore, Zitelli Roberto. CLICCA QUI PER I CANDIDATI DELLE ALTRE 7 PROVINCE SICILIANE

ELETTI NEL 2012

Nello Musumeci ci riprova dopo cinque anni con la lista personale, “Diventerà bellissima”. In molti ritengono che la farà da padrone con Forza Italia, del resto l'obiettivo è fare meglio del 2012, quando trionfò Rosario Crocetta. All'epoca Musumeci non andò oltre il 25,733%, ottenendo quattro seggi solo grazie al contributo della Lista Musumeci Presidente, che ottenne il 5,606%. E infatti Nello Musumeci con Alfio Barbagallo e Santi Formica costituisce il gruppo di tre deputati eletti uscenti della lista personale. In attesa dei risultati ufficiali, Diventerà Bellissima, la lista personale di Musumeci, è considerata con il vento in poppa, al punto tale che potrebbe giocare addirittura il primo posto all'interno del centrodestra con Forza Italia, un po' in difficoltà nonostante i comizi di Silvio Berlusconi in Sicilia. Le due liste - secondo i sondaggi citati dagli azzurri - sarebbero entrambe tra il 10 e il 15%.

