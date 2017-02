SCISSIONE PD/ Democratici & Progressisti: nasce a Roma il gruppo di Speranza e Bersani. D’Alema ‘manovra’… (oggi, 25 febbraio 2017)

SCISSIONE PD: DEMOCRATICI & PROGRESSISTI, IL NUOVO GRUPPO DI BERSANI, SPERANZA E ROSSI (ULTIME NOTIZIE) - Nasce oggi a Roma il post-scissione Pd con il nome scelto di Democratici & Progressisti (garantisce il Manifesto) che vede la luce del nuovo progetto di centrosinistra di Pierluigi Bersani, Enrico Rossi e Massimo D’Alema (nel classico ruolo di manovratore) che dietro al volto giovane di Roberto Speranza sperano di costruire un gruppo deciso a dar battaglia al Pd “renziano”. Alle 10.30 oggi il lancio della “cosa” nata dalla doppia scissione di Pd e Sinistra Italiana: l minoranza dem bersaniana da un lato, Campo Progressista di Scotto e Pisapia dall’altro per provare a rompere le uova nel paniere a Pd e Sinistra Italiana. Insomma un ritorno alle origini (la divisione a sinistra) che negli intenti di Bersani è invece il tentativo di ricostituire la sinistra (il nome scelto apposta per rassicura la base e per non finire ad una “cosa rossa” minoritaria). Ritrovo al Mattatoio, oggi Città dell’Altra Economia ieri glorioso centro sociale, il Villaggio Globale, negli anni 80 e 90 luogo di culto delle culture e delle musiche «meticce», ora un classico della sinistra del bio, del riciclo e del consumo alternativo. Il gruppo nascerà poi anche in Parlamento, con le cifre che danno circa 13 senatori e 37 deputati e ci sarà l’appoggio al governo Gentiloni, almeno fino a quando non si arriverà allo scontro con il Pd, specie se al Congresso di maggio sarà Renzi a trionfare nei dem. Tocca a Speranza a fare da tessitore e forse anche da frontman, visto che ad esempio sull’assistenza a Gentiloni gli ex Pd sono più avvezzi, gli ex Si già un po’ meno. Una curiosità? L’acronimo Dp rievoca un passato “glorioso” di assoluta sinistra, con buona pace di Mario Capanna e della sua Democrazia Proletaria…

SCISSIONE PD: DEMOCRATICI & PROGRESSISTI, D’ALEMA È GIÀ “INCERTO” (ULTIME NOTIZIE) - Ma la vera domanda nel giorno della reale scissione Pd e della nascita di Democratici & Progressisti ha un nome e un cognome: Massimo D’Alema? Già, il principale manovratore e tessitore per lo strappo a Renzi e i dem, non ci sarà oggi (salvo sorprese) a Roma per la presentazione del nuovo gruppo; ancora non ha ufficialmente rotto con la sua tessera Pd e però da giorni spara a zero su Renzi ed Emiliano. Insomma, che farà Massimino si chiedono “tutti”? Un qualcosa di manovratore lo farà anche in questo nuovo gruppo, aveva giurato di non voler essere il front-man (lascerà campo a Speranza, probabilmente), anche se sarà certamente lui che reggerà di nuovo le fila delle strategie future. A meno di impensabili ripensamenti: già, le parole sibilline di ieri pronunciate da D’Alema fanno riflettere su una non totale scissione dal gruppo dem, almeno a seconda delle prossime conseguenze congressuali. Se infatti dovesse vincere Orlando le Primarie Pd, ecco cosa farebbe D’Alema: «Con lui segretario si potrebbe riaprire il dialogo: sarebbe un grosso passo avanti. Io rimprovero ad Orlando di aver condiviso anche scelte sbagliate compiute dal governo Renzi. Ma, detto questo, Orlando promuove l'idea di ricomporre l'unità del centrosinistra e questo è apprezzabile». Massimino, tu quoque? (Niccolò Magnani)





