Salvini apre a Di Maio: “M5s dice prima gli italiani? Bene, scendano in piazza con noi”. Molti i punti di incontro tra il leader della Lega con i pentastellati.

14 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Convergenza tra Lega e Movimento 5 Stelle: sono molti i punti di incontro, dal sostegno prioritario agli italiani all'abolizione della legge Fornero. E allora Matteo Salvini da Milano ha invitato il candidato premier grillino alla sua manifestazione del 24 febbraio in piazza Duomo. «Oggi se hai un figlio è solo un problema tuo: prima lavoriamo alle politiche di sostegno alle famiglie italiane, non si può dire che la soluzione è l'immigrazione», aveva dichiarato Luigi Di Maio presentando a Ivrea, in provincia di Torino, il candidato sindaco del Movimento. E Matteo Salvini non ha perso occasione per commentare le sue affermazioni. «Ha detto “prima gli italiani”? Benvenuto, meglio tardi che mai». E quindi l'invito: «Se i 5 Stelle pensano davvero che gli italiani vengano prima allora vengano in piazza Duomo. Non sono geloso delle nostre buone idee. In questi giorni li ho sentiti dire di voler cancellare la legge Fornero, io ricordo che questa è la mia e la nostra battaglia da 4 anni, allora la Lega fu l'unica a non votarlo».

SALVINI E DI MAIO, APERTURA MA NON ALLEANZA

A differenza di Matteo Renzi, che ha cercato negli ultimi giorni lo scontro con il M5s (preannunciando quanto accadrà da qui fino alle elezioni), Matteo Salvini apre al dialogo con Luigi Di Maio. Lo ha invitato infatti alla manifestazione organizzata dalla Lega sui migranti. Le sue parole, però, non devono lasciar presagire un'alleanza. Lo ha precisato Salvini stesso a In Mezz'ora in più, segnando i confini tra lui e il rivale, perché «i Cinque Stelle cambiano idea troppo spesso». Di sicuro Lega e M5s hanno in comune l'antagonismo con Renzi e il Pd. In merito all'eventuale spazio all'interno del centrodestra per il soggetto politico di Stefano Parisi, Energie per l'Italia, ha infatti dichiarato: «Il discrimine sarà tra chi è stato complice di Renzi è chi non lo è stato». Dunque, c'è spazio «per chi condivide il nostro progetto, per chi non è corresponsabile dei disastri del Pd negli ultimi sei anni».

