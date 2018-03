Centrodestra: “Romani al Senato”/ Per Di Maio “è invotabile”: pronta Anna Maria Bernini a Palazzo Madama?

Centrodestra punta su Paolo Romani al Senato: toto-nomine Camere, ma per Di Maio "è invotabile". Al suo posto Anna Maria Bernini: Berlusconi "stana" i Cinque Stelle

22 marzo 2018 Niccolò Magnani

Paolo Romani al Senato: le mosse del Centrodestra (LaPresse)

Anche dopo il nuovo vertice tenutosi a Palazzo Grazioli questa mattina tra i tre leader del Centrodestra, resta Paolo Romani il candidato principe per la Presidenza del Senato. Tenendo fermo l’accordo tra Salvini, Berlusconi e Di Maio sulla possibilità concreta di distribuirsi le due Camere nella giornata di domani e sabato, quando cominceranno le votazioni a Parlamento riunito, a Palazzo Montecitorio toccherebbe ai grillini puntare su di un nome condivisibile in ampia maggioranza (Fico o Carelli i papabili, ndr) mentre al Senato viene ribadito questa mattina è Romani (capogruppo uscente di Palazzo Madama per Forza Italia) il nome da giocarsi nelle prossime ore per tutti i gruppi parlamentari che domani prenderanno inizio ufficialmente. Il nodo resta sempre il M5s che non vuole farsi “superare” in importanza e “influenza politica” dal gruppo del Centrodestra e per questo indica in Romani una figura non candidabile perché indagato (per peculato, avrebbe ceduto il telefonino di servizio alla figlia, ndr), Di Maio su Facebook qualche ora fa lo ha ribadito con forza: «l Pd si è rifiutato di partecipare al tavolo di concertazione proposto dal centrodestra, e lo stesso centrodestra continua a proporre la candidatura di Romani che per noi è invotabile». Pronta dunque la figura di Anna Maria Bernini, forzista ex An, figura istituzionale di un certo rilievo (è una costituzionalista) e al momento non invisa né alla Lega, né al Movimento 5 Stelle. Ma c’è un “ma” e arriva, come sempre, da Arcore..

LA MOSSA DI BERLUSCONI

Silvio Berlusconi in piena difficoltà post-Elezioni è tornato alle sue antiche (e forse uniche) certezze: in piena crisi ha richiamato il suo consigliere plenipotenziario e arguto uomo politico “nell’ombra”. Gianni Letta: i retroscena che abbiamo in mano anche qui al Sussidiario danno come quasi certa la possibilità secondo cui lo zio dell’ex premier Pd abbia consigliato a Berlusconi di insistere sul nome di Paolo Romani non tanto per fiducia (che comunque c’è ed è ben riposta nel senatore azzurro) ma per la possibilità di mettere all’angolo Di Maio e “stanarlo” obbligandolo a dover venire a parlare con l’ex Cav. Che sia per tentare di convincere il Centrodestra a candidare la Bernini piuttosto che Romani o che sia per uno “strappo” improvviso all’accordo, Di Maio è costretto ad andare lui in casa Berlusconi a chiedere udienza, facendo dettare così ritmi e tempi al “regista” del centrodestra. Se così non fosse, Salvini, Meloni e Berlusconi hanno già la ricetta al Senato: i numeri ci sono e possono eleggersi tranquillamente Romani dopo le prime due chiame. Insomma, Di Maio è sotto scacco e starebbe cercando in queste ore un modo per uscire dall’angolo e rilanciare la lunga e complessa battaglia “politica”…

© Riproduzione Riservata.