Salvini sfida l’Europa/ Ue, Lega: “Manovra con meno tasse, a Bruxelles contenti”

Matteo Salvini sfida l'Europa e rilancia su provvedimenti economici post Elezioni: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". Sfida all'Ue e ipotesi governo

09 marzo 2018 Niccolò Magnani

Matteo Salvini (LaPresse)

Nel giorno del suo 45esimo compleanno, Matteo Salvini incontra tutti i nuovi 183 parlamentari che entreranno in Camera e Senato nelle prossime settimane: nel vertice al Palazzo delle Stelline a Milano il leader della Lega, soddisfatto per l’ottimo andamento alle ultime Elezioni, rilancia sul voler ottenere dal Quirinale l’incarico di governo per tutto il centrodestra. E mette sul piatto i primissimi interventi economici, sfidando in maniera plateale l’Unione Europea che guardinga attende la possibile evoluzione di una Lega al Governo: «Stiamo lavorando, entro aprile qualunque sia il governo c'è una manovra economica da preparare. Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo una manovra alternativa fondata sul contrario: meno tasse», spiega Salvini allontanando per ora gli argomenti su “altri accordi partitici”, ma cercando di allargare il consenso in Parlamento il più possibile, pensando ai primi provvedimenti che chiunque a Palazzo Chigi dovrà affrontare.

“SENZA GOVERNO SI TORNA AL VOTO? NON FACCIAMO PASTROCCHI”

«A Bruxelles saranno contenti perchè tutti sono contenti se l'Italia cresce», rilancia Salvini davanti ai tanti parlamentari appena eletti nel voto del 4 marzo: a chi gli chiede novità su eventuali altri accordi, il leader del Carrocio spiega «Lasciatemi festeggiare il mio compleanno nella migliore maniera possibile, sono 45 anni e 183 parlamentari, non male. Con loro iniziamo a costruire, da domani inizierò ad ascoltare, incontrare e capire». Sul fronte invece del possibile stallo istituzionale in Parlamento che potrebbe rilevarsi dopo i primi incarichi esplorativi dati da Mattarella a Di Maio (e forse allo stesso Salvini), l’ex assessore di Milano rilancia una volta di più: «andare a nuove Elezioni? Una cosa alla volta. Sicuramente non si fanno pastrocchi». A chi poi ha chiesto un parere sul possibile intervento di Luca Zaia al posto suo per aprire ad un’alleanza con il Pd, replica sorridente «ho parlato con Luca lungamente di autonomia e di Veneto e continueremo a ragionare di autonomia e di Veneto».

© Riproduzione Riservata.