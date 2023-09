25° compleanno di Google/ Dal garage in affitto al successo: è il motore di ricerca più usato al mondo

E’ il 25° compleanno di Google. Nella giornata di oggi, 27 settembre 2023, infatti, il più importante ed utilizzato motore di ricerca al mondo, Google, compie 25 anni dalla sua creazione. Per questa ragione, il doodle di oggi è dedicato proprio all’importante ricorrenza, per celebrare e ricordare come una minuscola azienda nata in un piccolo garage in affitto, sia riuscita a ridisegnare completamente l’accesso al web per la popolazione mondiale, rendendolo rapido, semplice e fruibile attraverso richieste più o meno specifiche.

Ad oggi Google rappresenta, a conti fatti, l’unica via di accesso al web per moltissime persone, al punto che viene talvolta confuso con il concetto stesso di web. Si tratta del sito più visitato al mondo, che funziona concretamente da indicizzatore e catalogatore di altri siti, oltre ad occuparsi pressoché di qualsiasi tipo di servizio si possa utilizzare online, dalle foto, alle mail, alle notizie, senza neppure dimenticare, men che mai oggi, nel 25° compleanno di Google, lo shopping, le traduzioni e la riproduzione di contenuti come video e musica. L’importanza di Google, d’altronde, è dimostrata anche dalla sua diffusione sotto forma di verbo, in diverse lingue, tra cui anche l’italiano con l’ormai diffusissimo “googlare qualcosa“.

25° compleanno di Google, la storia: dal garage a Mountain View

Il progetto “Google“, come ricorda il doodle di oggi, nacque quasi per caso dalla volontà di due semplici studenti di informatica californiani, ovvero Larry Page e Sergey Brin, oggi considerati “padri” del motore di ricerca. Si interessarono al settore durante gli anni dell’Università a Stanford, convincendosi che la chiave per accedere al web era da cercare nell’analisi matematica delle interazioni degli utenti con i siti e degli stessi tra loro.

Nel 1997 i due studenti crearono il predecessore di Google, chiamato BackRub, che divenne presto economicamente insostenibile per i fondi universitari. Così, i due ragazzi lavorarono al loro progetto dalla camera di Larry, cercando fondi negli investitori interessati e lavorando incessantemente con pochissime risorse a disposizione. Il fondatore di Yahoo, David Filo, suggerì ai ragazzi di non vendere il loro progetto, e così fecero, fondando la Google Inc. all’interno di un garage a Menlo park, in California, che dal lancio del prototipo del motore di ricerca, ottenne immediatamente l’attenzione dei big tech dell’epoca, oltre che degli utenti e dei media anche se forse nemmeno loro avrebbero immaginato di arrivare a vedere il 25° compleanno di Google. In due anni il progetto passò dalla “beta” alla fase finale, spostando la sua sede (dopo un anno alla University Avenue di Palo Alto) nella sede di Mountain View, utilizzata ancora oggi. Nel 2000, a 3 anni dal suo lancio, il motore di ricerca rispondeva a 100 milioni di interazioni giornaliere, mentre nel 2001 vennero implementate, oltre all’inglese, altre 40 lingue.

25° compleanno di Google: l’origine del nome e la sua evoluzione nel tempo

Insomma, ad oggi, nel 25° compleanno di Google, il motore di Mountain View è riuscito in pochissimi anni a crearsi una fetta di mercato che in origine riguardava una fetta piccolissima della popolazione, rispondendo alla sempre più ampia necessità delle persone di accedere al web per ottenere informazioni di qualsiasi tipo, dalle ricerche accademiche, a quelle di un ristorante. Nel 2003 il motore di ricerca era così diffuso che lo stesso Bill Gates avanzò una richiesta di acquisto, ottenendo però un fermo diniego.

Così, nell’arco di pochi anni Google cominciò la sua espansione, tanto economica quanto su internet. Negli anni sono stati lanciati diversi servizi, dalla utilizzatissima GMail, fino a YouTube (acquistato nel 2006) e ridefinendo anche il modo in cui si fa pubblicità online grazie ad AdSense e AdWords, distinguendosi e ottenendo il favore delle persone grazie al suo stile sempre semplice, lineare ed asciutto, alla portata di chiunque nel mondo. Una curiosità legata a Google è sicuramente relativa al nome, che pur sembrando casuale racchiude un significato preciso. Infatti, deriva dal termine googol che si riferisce al numero 1 seguito da 100 zeri, come rappresentazione della vastità del web e delle pagine accessibili grazie al motore di ricerca. Numeri già allora grandiosi, come iniziano ad esserlo quello degli anni di Big G, oggi nel 25° compleanno di Google.

