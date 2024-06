Alessandro Del Piero/ Dal divorzio sfiorato alla pace con la moglie Sonia Amoruso: la vita fuori dal campo…

Due grandi amori nella vita di Alessandro Del Piero: la Juventus e la moglie Sonia

Dopo aver indossato a lungo la maglia della Juventus e aver vinto il Mondiale 2006 con l’Italia di Marcello Lippi, Alessandro Del Piero si è gradualmente ritirato dalle luci dei riflettori e dal mondo del calcio, rifugiandosi con la moglie Sonia e i figli negli Stati Uniti. Oggi l’ex campione gestisce una squadra di amatori ed un ristorante, vive assieme alla compagna e ai tre figli Tobias, Dorotea e Sasha. Il primo incontro con la moglie fu quasi casuale, nel 1999, in un negozio di scarpe dove lei lavorava come commessa, il matrimonio invece è arrivato pochi anni dopo, nel 2005, in una cerimonia svolta in gran segreto a Torino.

Curioso il fatto che Del Piero e la moglie, in quell’occasione, fecero credere ai media di aver scelto una location diversa per depistarli e godersi il grande giorno senza seccature. Ad ogni modo, non sempre è stato rose e fiori per l’ex calciatore e la moglie, che in passato pare siano andati vicinissimi al divorzio. Come nelle favole, poi è tornato il sereno e oggi la coppia continua la propria vita felice e serena, insieme ai figli nella meravigliosa Bel Air.

Alessandro Del Piero conobbe sua moglie Sonia Amoruso quando giocava alla Juventus

La carriera di Alessandro si è concentrata quasi tutta lì, dal 1993 al 2012, sotto l’ombra della Mole – proprio dove conobbe anche la moglie Sonia Amoruso – tra vittorie esaltanti e grandi cadute, come la retrocessione in Serie B per via di Calciopoli. “Con la Juventus è stata una storia e un viaggio unico”, ha raccontato Del Piero a talkSPORT Drive, rivelando di aver spento sul nascere la possibilità di andare in Premier League.

“Alla fine non è successo perché ero capitano della Juve e per me era tutto”, ammette ancora l’ex attaccante che a Torino ha posto le basi per costruire una famiglia con Sonia Amoruso, diventata sua moglie nel 2005 e madre dei suoi figli qualche anno più tardi. Oggi Alessandro ricorda con piacere il suo passato in bianconero, ma pensa soprattutto alla famiglia, rapporto con la moglie e al suo futuro professionale, che un domani potrebbe essere in panchina…

