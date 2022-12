Alex Belli: “Non entrerò nella casa del GF Vip?”/ “Il cast? Vogliono imitarmi…”

Alex Belli non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2022: “Sono impegnato su altri fronti…”

Circa un mese fa, tra i corridoi di Cinecittà, è nato un rumors che presto, di bocca in bocca, ha iniziato a circolare raggiungendo la carta stampata e i vari social. Di cosa si tratta? Ovviamente del presunto ingresso al Grande Fratello Vip 7 dell’unico e solo promotore dell’amore libero, Alex Belli. L’attore e compagno di Delia Duran, dopo un mese di fake news varie, ha voluto dire la sua durante un’intervista per Novella 2000 e svelare, una volta per tutte, la verità sul suo presunto ingresso dalla porta rossa…

Delia Duran, figlio con Alex Belli?/ "Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà"

“Smentisco l’ipotesi di un mio ritorno al reality – ha affermato sicuro, continuando poi – al momento sono impegnato su ben altri fronti, per me la TV è sempre stata una parentesi, comunque non mi disturba che il mio nome sia stato associato al GF Vip”. Dove aver ufficializzato la sua assoluta non presenza nella settima edizione del reality, Alex Belli però non si è trattenuto nel commentare i protagonisti e Vipponi del programma.

GF Vip, Manila Nazzaro vs Katia Ricciarelli/ "Ho scoperto cose ingiuste e cattive..."

Alex Belli critica il cast del Grande Fratello Vip 2022 e Soleil Sorge: “È una circense…”

È così che come tanti altri ex Vipponi, Alex Belli non è riuscito a trattenersi e, intervistato da Novella 2000 ha voluto dire la sua sul cast del Grande Fratello Vip 7 e, nel farlo, non si è risparmiato con le critiche. L’accusa principale che ha mosso? Quest’anno la casa del GF Vip sarebbe piena di love, e forse fake, stories: “Svaniscono in un istante dopo essere nate, come se i concorrenti, per funziona e piacere, si sforzassero di creare dinamiche”, ha detto. Non solo Alex Belli ha anche lanciato una vera e propria frecciatina ai Vipponi accusandolo di star replicando il suo storico triangolo (quello con Delia Duran e Soleil Sorge): “Mi è venuta proprio questa impressione”, ha detto.

Alex Belli bocca il GF Vip "edizione di individualisti!"/ E stronca i nuovi arrivi…

A proposito del suo ex triangolo, Alex Belli durante l’intervista ha anche lanciato una frecciatina verso la bella Soleil che, per qualche settimana, in compagnia di Pierpaolo Pretelli, sostituirà Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. In particolare Soleil avrebbe definito Delia Duran una “strega venezuelana” mentre Alex un “dolce stalliere”. “Simili dichiarazioni denotano da parte sua una certa caduta di stile”, ha commentato Alex Belli, affermando poi che se dovesse dare un ruolo a Soleil sarebbe quello della circense: “Per lei penserei a quel ruolo, come a suo tempo, nella casa, già la definii”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA