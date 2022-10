Amici 2022, tra Niveo e Rita Danza scatta il primo bacio/ “Sei nervosa? Avvicinati”

Amici 2022, Rita messa sotto pressione dalla maestra Celentano, trova conforto in Niveo…

Si sa, Amici di Maria De Filippi non è solo un programma dove nascono talenti ma anche grandi storie d’amore. Un esempio? San Giovanni e la mitica ballerina Giulia Stabile e che dire del focoso triangolo amoroso creatosi anni or sono, proprio in quello studio, tra l’allora ballerino, Stefano De Martino, la cantante Emma Marrone e Belen Rodriguez? Anche quest’anno sembra essersi formata la prima coppia della nuova edizione di Amici, di chi si tratta? Come prassi del programma lei è una ballerina mentre lui un cantante: sono Niveo, allievo di Lorella Cuccarini e Rita Danza, all’anagrafe Rita Pompili, allieva della maestra Celentano.

Rita, in questi ultimi giorni, sta avendo numerosi attimi di sconforto. Nonostante la tecnica eccezionale la ragazza è stata criticata aspramente per la sua poca espressività mentre danza. Se prima a mettere in luce questo suo “difetto” era principalmente Emanuel Lo ora anche la sua insegnante, la temuta Celentano, lo ha notato dandole un vero e proprio ultimatum: o si impegnerà a essere più espressiva oppure sarà sostituita da un’altra ballerina.

Amici 2022, tra Rita e Niveo scatta il primo bacio: “Vuoi un po’ del mio rossetto?…”

Momenti duri dunque per la bella Rita Danza che però, nella casetta di Amici, può contare su un affetto speciale, si tratta del cantante Niveo, sempre pronto a consolarla e darle supporto. Che tra i due ci fosse un forte filing era avvertito da molti, nella giornata di ieri, dopo lunghi corteggiamenti e un continuo stuzzicarsi a vicenda, tra i due è scattato quello che a tutti gli effetti è il loro primo grande bacio! Nel primo pomeriggio lei chiede a lui: “Vuoi un po’ del mio rossetto?”. Lui risponde “Sì qui”, indicando la bocca, lei si avvicina ma lui si scansa provocando in lei irritazione: “Non sei simpatico se mi prendi in giro su questo argomento”, afferma.

Alle 16.30 poi i due si scambiano numerosi baci sulle guance, ancora una volta il cantante la provoca: “Vuoi un bacio?” le chiede. “Ti diverti sempre a prendermi per il culo così” risponde Rita Danza scocciata. La ballerina poi, rivela al suo collega ballerino Ramon Agnelli: “Siamo sempre naso a naso ma non ci siamo mai baciati”. Ma la sera arriva e, con questa, anche il bacio tra loro… “Se ti dessi un bacio, non adesso ma oggi? Non mi prenderesti sul serio?” chiede Niveo, “Potrei”, dice lei. Ancora una volta però lui non si sente pronto e smorza l’atmosfera: “Sei nervosa per il bacetto”, dice ridendo. Mezz’ora dopo però, intorno alle 22.30 i due prendono coraggio e, dopo i lunghi tira e molla, stretti in un bell’abbraccio, si scambiano il primo bacio. Ecco il video:

