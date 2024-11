Amici 2024, cosa accadrà nella registrazione della puntata del 24 novembre? Le anticipazioni

È prevista oggi 21 novembre la nuova registrazione di Amici 2024, che vedrà i concorrenti rimasti in gara mettersi alla prova con nuove sfide. Maria De Filippi è, come sempre, alla guida di questo nuovo appuntamento, che si avvarrà della presenza di alcuni ospiti che faranno da giudici esterni alla gara di canto e di ballo prevista oggi. I nomi dei professionisti di canto e ballo, così come quelli degli ospiti musicali del nuovo pomeridiano, li scopriremo con l’arrivo delle anticipazioni previste per questa sera.

Di certo sappiamo che saranno in studio per giudicare e seguire le performance degli allievi i professori di Amici 2024: Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Deborah Lettieri per il ballo, e Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto.

Le sfide di Vybes e Rebecca: ci sarà un nuovo eliminato?

Oltre alle consuete gare di canto e ballo, sono previste nella registrazione di Amici 2024 di oggi 21 novembre anche due nuove sfide. La scorsa settimana sono finiti all’ultimo posto Rebecca per il ballo (allieva di Deborah Lettieri), e Vybes per il canto (allievo di Rudy Zerbi). Starà a loro oggi sostenere la sfida per rimanere nella scuola. Non sono da escludere colpi di scena anche in questa nuova puntata.

Ricordiamo, infatti, che sabato scorso ci sono state una serie di sostituzioni, a partire da Diego Lazzari che ha lasciato il team di Zerbi (per volontà di quest’ultimo) e si è unito poi a quello di Lorella Cuccarini. La squadra di Rudy ha trovato in Antonia il suo nuovo elemento. La nuova ballerina Francesca ha invece lasciato la squadra di Emanuel Lo per approdare a quella di Deborah Lettieri.

Nuovi allievi a rischio ad Amici 2024

Nel corso della nuova registrazione di Amici 2024 ci sarà poi occasione per i professori di visionare i compiti assegnati ad alcuni degli allievi. Scopriremo così se ci sono altre maglie sospese e concorrenti a rischio, possibilità, questa seconda, che potrebbe giungere anche attraverso la possibilità dei professori di mettere in discussione degli allievi, chiedendone l’eliminazione o la sostituzione.

