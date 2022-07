Andrea Della Cioppa nega il flirt con Lilli Pugliese/ Verso il trono di Uomini e Donne?

Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese: tra i due non c’è mai stato nessun flirt, a dirlo è lo stesso Andrea durante un’intervista…

Il presunto flirt, tra Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa, sembrava essere una vera “rivincita dei secondi” e forse, proprio per questo, in tantissimi ci hanno sperato fino in fondo. Protagonisti della stagione di Uomini e Donne appena conclusa, arrivati al gran giorno, sulle sedie rosse, entrambi avevano ricevuto un doloroso “no” dai tronisti che corteggiavano. Lui da Veronica Rimondi, che ha preferito il bel modello Matteo Farnea, Lilli invece dal pugile romano Luca Salatino, che al suo posto ha scelto Soraia Allam Ceruti. Da li, nel mese successivo alla scelta, ha iniziato a circolare il rumors su una possibile frequentazione tra le due non scelte.

Il pettegolezzo, su una possibile frequentazione tra Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese, è nato a seguito di un’intervista rilasciata dai due a Montotv24, dove pare esserci stato uno scambio di sorrisi e battute. A favore dell’ipotesi anche una diretta su Instagram tra i due dove si mostrano particolarmente complici. Purtroppo però, una volta per tutte, Andrea Della Cioppa ha voluto chiarire, con un’interista al settimanale Mio, la situazione con Lilli, specificando come non vi sia nulla di tenero: “Tutto è partito da una diretta Instagram, in cui ci siamo divertiti a stuzzicarci. Ma era ironia nulla di più. Nella vita di tutti i giorni faccio spesso ricorso all’ironia”, ha detto, mettendo dunque a tacere, una volta per tutte, i pettegolezzi su una loro possibile frequentazione.

Andrea Della Cioppa: verso il trono di Uomini e Donne?

Se con Lilli Pugliese non c’è alcun flirt in corso e se il ragazzo è ancora singol, non ci sono ragioni per non metterlo sul trono della nuova edizione… Non è infatti un segreto che Andrea Della Cioppa sia stato uno dei personaggi più amati dell’ultima edizione di Uomini e Donne. In particolare a colpire il pubblico è stata la sua dolcezza e maturità nell’affrontare il trono, anche nel momento in cui ha scoperto di non essere la scelta di Veronica Rimondi. Nell’intervista è voluto tornare anche a quel momento di rifiuto, a riguardo ha ammesso di aver provato forti emozioni ma che era consapevole che Veronica propendesse dalla parte dell’altro corteggiatore, Matteo Farnea: “Mi piaceva, ma certo non ero innamorato. Veronica ha scelto Matteo semplicemente perché le piaceva di più”, ha detto.

A elogiarlo, per tutto il trono, sono stati anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, Gianni ha notato Andrea Della Cioppa sin dall’inizio, mentre Tina gli si è affezionata con il tempo al punto che, alla non scelta, si è commossa. Anche nei suoi riguardi Andrea ha voluto dire due parole: “Tina mi è sempre stata simpatica, è una persona molto intelligente. Credo che nel mio essere sempre diretto e onesto abbia rivisto un po’ di se stessa”. Che dire? Sarebbe veramente un perfetto tronista, non ci resta che incrociare le dita.











