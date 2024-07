Anticipazioni Segreti di famiglia, 5a puntata 14 luglio 2024/ Cinar in pericolo: è Yekta che ha ucciso Inci?

Continua la dizi turca Yargi incentrata sull’omicidio di Inci: chi ha ucciso la giovane donna? E soprattutto perché? Dalle anticipazioni su Segreti di Famiglia della puntata del 14 luglio 2024 si scopre che ci sarà un risvolto inaspettato. Facendo un passo indietro nelle precedenti puntate della dizi tutti i principali sospetti si sono concentrati su Cinar (Arda Anarat) fratello dell’avvocato Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu). Quando viene ritrovato il corpo di una giovane donna in un cassonetto per un serie di indizi lamanti Cinar viene accusato di omicidio. Sceglie di difenderlo Ceylin Erguvan (Pınar Deniz) ma c’è un drammatico colpo di scena: la giovane uccisa si scoprirà essere la sorella Inci. Ceylin, però, continua a credere nell’innocenza di Cinar e continua a difenderlo, andando anche contro il volere del padre Zafer.

Segreti di famiglia, anticipazioni 5a puntata del 14 luglio: Ceylin sospetta Yekta dell’omicidio di Inci

Scendendo più nel dettaglio dalle anticipazioni su Segreti di famiglia della 5a puntata del 14 luglio 2024 si scopre che Zafer, scoperto che sua figlia Ceylin continua a difendere quello che lui ritiene essere l’assassino di Inci, la sbatte fuori casa rinnegandola, le farà trovare tutte le sue cose in dei sacchetti della spazzatura. Nel frattempo Ilgaz sorprende Engin annusare una sciarpa di Ceylin e inizia a sospettare che Engin possa essere innamorato di lei. Tutto però prende una piega inaspettata quando Metin riceve una drammatica telefonata: suo figlio Cinar è stato accoltellato in carcere e deve essere operato d’urgenza. Dopo ore d’ansia e preoccupazione arriva la buona notizia: Cinar è fuori pericolo. Per Metin, però, i problemi sembrano non essere finiti: riceve l’inaspettata visita dal figlio di Yavuz.

Le anticipazioni della 5a puntata del 14 luglio 2024 di Segreti di famiglia svelano inoltre che ampio spazio al centro delle trame avrà Ceylin. La giovane avvocata trova una barchetta di carta a casa dei genitori di Engin, un oggetto che costruiva Inci, e questo le fa pensare che l’assassino di sua sorella viva in quella casa. I suoi sospetti si dirigono inizialmente verso Yekta. Ceylin e Ilgaz si confrontano sui sospetti, la Erguvan sospetta che è Yekta che ha ucciso Inci, mentre Ilgaz, invece, sospetta di Engin. I due avvocati decidono a questo punto di tendere una trappola per far uscire allo scoperto il vero l’assassino di Inci, coinvolgendo Parla e la famiglia di Ceylin. Yekta brucia alcuni indizi che potrebbero collegarlo all’omicidio e coinvolge il suo team di avvocati nel caso, mentre Lacin non sopporta l’indifferenza di Yekta. L’appuntamento con la 5a puntata di Segreti di famiglia è per domenica prossima, 14 luglio 2024, su Canale5.











