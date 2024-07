Anticipazioni The Family, 1 agosto 2024: la richiesta di Ibrahim ad Aslan

Si rinnova il consueto appuntamento pomeridiano con la soap opera turca The Family, in onda su Canale 5 anche nel pomeriggio di domani, giovedì 1 agosto 2024. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Ibrahim ha un piano ben preciso nei confronti di Aslan e, dopo averlo di fatto costretto ad aprire la cassaforte dell’ufficio di suo padre, ora tenta di convincerlo a non vendere le sue quote dei casinò, e si confronta a tal riguardo anche con Hulya.

Intanto, proseguendo con le anticipazioni di The Family per la giornata di domani, Serhat cerca di pareggiare i conti con Yagmur mentre Cihan ha un obiettivo importante: riprendere le sue sedute con Devin a tutti i costi. La psicologa accetterà ed esaudirà il desiderio del ragazzo?

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma che cos’è accaduto nelle precedenti puntate di The Family, andate in onda su Canale 5 nei giorni scorsi? Aslan ha messo mano alla cassaforte dell’ufficio di suo padre e, da essa, ha estratto la preziosa lettera che lui aveva scritto per ognuno dei suoi figli; un gesto a tratti forzato dall’influenza di Ibrahim, che sembra aver architettato una strategia ben precisa.

Intanto Devin continua a vivere in maniera negativa il suo processo di inserimento e di integrazione all’interno della famiglia di Aslan; la psicologa è insofferente soprattutto nei confronti di Hulya, delle sue ingerenze nella sua vita privata e coniugale e anche del suo tentativo di ostacolarla e metterla in cattiva luce in tutti i modi. L’ultimo gesto della suocera, che ha regalato a Nese, la madre di Devin, alcuni vestiti e borse ormai inutilizzate, ha scatenato una vera e propria lite tra le due.