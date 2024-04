Anticipazioni Uomini e donne, puntata 15 aprile 2024/ Ida Platano, confronto a tre con Mario e Pierpaolo

Uomini e donne: Marcello chiude con Tiziana, Valery si autoelimina

Si apre una nuova settimana e, come di consueto, torna in onda su Canale 5 il classico appuntamento pomeridiano con Uomini e donne. Nella scorsa puntata andata un onda venerdì, il Trono Over ha regalato momenti agrodolci per le dame e i cavalieri protagonisti, a cominciare dalla fine della frequentazione tra Marcello Messina e Tiziana Riccardi. Note positive invece per Ernesto Russo e Marianna: il Cavaliere nutre un interesse sempre più evidente nei confronti della sua dama, che contraccambia.

Clima teso invece nel Trono classico dove, oltre ai consueti tira e molla di Ida Platano con i suoi due corteggiatori Mario e Pierpaolo, si prende la scena anche Daniele Paudice. Il neo-tronista del programma è stato infatti protagonista di un aspro litigio con Valery, al termine del quale la corteggiatrice ha deciso di autoeliminarsi abbandonando lo studio e rendendo il trono del ragazzo sempre più movimentato e ricco di colpi di scena.

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, lunedì 15 aprile 2024, nel primo appuntamento settimanale con Uomini e donne in onda come sempre nel pomeriggio di Canale 5? Stando alle anticipazioni riportate da una clip pubblicata sul sito di Witty Tv, Ida Platano alla fine sembra intenzionata a rimanere nel programma, dopo aver ipotizzato inizialmente un suo addio al programma. La tronista avrà in particolare un confronto a centro studio con i suoi due corteggiatori, Mario e Pierpaolo.

Intanto, sul fronte Trono Over, ci sarà un confronto a quattro tra Salvatore e le tre dame a lui interessate: Ida, Alessia e Tiziana. Se Ida lo accusa di non chiamarla mai, Alessia invece va controcorrente e sostiene di essere stata sempre cercata dal Cavaliere per tutta la settimana. Nel confronto interverrà anche Tina Cipollari, che si scaglierà contro una delle tre dame animando l’atmosfera nel parterre.

