Antonella Fiordelisi minaccia Daniele Dal Moro/ Fan infuriati, chiesta l’espulsione

Antonella Fiordelisi contro Daniele Del Moro: “Ho amici che se lo mangerebbero”

Scontro nella casa del Grande Fratello VIP tra Antonella Fiordelisi e Daniele Del Moro, con la prima che avrebbe minacciato indirettamente l’altra concorrente, raccontando di persone che conosce che l’avrebbero facilmente riempito di botte. Tutto sembra essere ancora dovuto alla questione delle ante dell’armadio che ha creato tanto scompiglio nel reality diretto da Alfonso Signorini, al punto che la Fiordelisi ha chiesto anche l’espulsione di Daniele.

Comunque, oltre agli antefatti dell’astio che scorre tra Antonella Fiordelisi e Daniele Del Moro, ieri la concorrente del Grande Fratello, parlando con il suo fidanzato, Edoardo Donnamaria, si sarebbe sfogata della situazione. “Ti dico una cosa”, ha detto, “io nella vita fuori ho degli amici che se lo sbranavano a Daniele, fidati”. Avrebbe anche alluso ad un tale “F.C., tu non sai cosa combinava se quello mi rispondeva così. Stavamo tipo ad una rissa, perché a volta servono quelli un po’ così”. Molti, su Twitter, hanno supposto che F.C. possa essere riferito al paparazzo Fabrizio Corona, amico della Fiordelisi, ma si tratta appunto solamente di teorie. “Uno buono quello.. Non è che sia un personaggio”, ha commentato poco dopo Donnamaria.

Cosa è successo tra Antonella Fiordelisi e Daniele Del Moro

Insomma, non si tratterebbe di una vera e propria minaccia quella rivolta da Antonella Fiordelisi a Daniele Del Moro, ma certo è che i fan del Grande Fratello non l’hanno presa esattamente con sportività. In molti su Twitter hanno invocato l’intervento di Alfonso Signorini, chiedendo che prenda dei provvedimenti nei confronti della ragazza, magari costringendola a lasciare la casa del Grande Fratello. Signorini non avrebbe ancora commentato l’accaduto, ma nella prossima diretta sapremo sicuramente qualcosa in più.

Per capire, invece, cosa sia successo tra Antonella Fiordelisi e Daniele Del Moro bisogna tornare un pochino indietro nelle giornate. Lei avrebbe, infatti, accusato recentemente Daniele di essersi appropriato di un’anta extra dell’armadio comune della casa del Grande Fratello chiedendo anche l’eliminazione del concorrente ed attirandosi l’ira dello stesso Daniele e di Attilio Romita. La situazione si sarebbe risolta, almeno fino a quando nella polemica non si è inserita anche Wilma Goich, accusando la Fiordelisi di essersi a sua volta appropriata di quell’anta dopo che Daniele aveva tolto le sue cose dall’interno. Antonella si sarebbe, infine, sfogata con Edoardo, facendo la triste uscita che forse causerà la sua eliminazione dal programma.











