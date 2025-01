Attorno al Festival di Sanremo 2025 c’è sempre una grande curiosità su tutto: sul conduttore, sui co-conduttori, sulla scaletta, sui Big in gara e ovviamente sui testi delle canzoni. È un momento solenne quando il conduttore in diretta tv presenta il brano con la solita liturgia. Chi sono gli autori dei brani di Sanremo? Quello che si nota guardando la lista è la ricorrenza degli stessi nomi? Com’è possibile?

Testi Canzoni Sanremo 2025, quando escono e dove trovarli?/ Grande attesa per il Festival

Vediamo quali sono gli autori dei testi delle canzoni della manifestazione canora per eccellenza che ricorrono più spesso: Federica Abbate è quella che batte tutti perché il suo nome ricorre in ben sette brani tra cui Fedez, Rose Villain, Clara ed Emis Killa. Davide Simonetta, invece, appare in ben cinque brani tra cui quello di Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Elodie e Achille Lauro.

Scenografia Sanremo 2025 svelata in anteprima/ Il Teatro Ariston mai stato così futuristico

Sanremo 2025: tra gli autori anche Tiziano Ferro e Mahmood

Oltre ai già citati Federica Abbate e Davide Simonetta, tra gli autori dei testi di Sanremo 2025 c’è anche Tropico (all’anagrafe Davide Petrella) che ha lavorato al brano di Elodie, Gaia e The Kolors. Cripo (ovvero Nicola Lazzarin) ha lavorato ai brani di Rose Villain, Fedez, Emis Killa e Serena Brancale. Ricorre anche il nome di Jacopo Ettorre, che ha lavorato anche sul brano di Rkomi. Insomma, i brani di Sanremo hanno senza dubbio una o due cose in comune che portano a riflettere sul panorama musicale italiano.

Tiziano Ferro e Nek sono due dei nomi più altisonanti tra gli autori dei brani di Sanremo 2025 e insieme hanno firmato ‘Tra le mani un cuore’ di Massimo Ranieri. Mahmood figura tra gli autori del brano di Noemi esarà anche uno dei co-conduttori del Festival (escluso, invece, Leonardo Pieraccioni). La mitica Madame è tra gli autori di ‘Febbre’ di Clara mentre Calcutta figura tra gli autori del brano dei The Kolors. E come non citare Blanco e Michelangelo? La coppia ha lavorato a tre brani: quello di Noemi, di Irama e Giorgia (che nella serata delle cover canterà con Annalisa).

DUETTI SANREMO 2025, ECCO CHI SONO COVER E COPPIE/ Annuncio Carlo Conti al Tg1: da Annalisa a Topo Gigio