AVVERSARIA INTER/ Sedicesimi, sorteggio Europa League: il pericolo tedesco

Si avvicina il momento nel quale scopriremo quale sarà l’avversaria dell’Inter nei sedicesimi di finale di Europa League. Abbiamo già detto che globalmente le possibili rivali sembrano essere tutte alla portata dei nerazzurri di Antonio Conte, però è chiaro che alcune squadre potrebbero essere più pericolose di altre. Ad esempio, sarebbe meglio evitare un’avversaria tedesca, perché negli ultimi anni i confronti con la Germania in Europa League sono stati molto negativi per i nerazzurri. Abbiamo già citato l’eliminazione dello scorso anno agli ottavi contro l’Eintracht Francoforte, con pareggio per 0-0 in trasferta seguito però da una dolorosa sconfitta casalinga per 0-1. Anche nel 2015 la corsa dell’Inter terminò agli ottavi e sempre contro una formazione della Bundesliga, in quel caso il Wolfsburg. Eliminazione senza attenuanti, con doppia sconfitta per 3-1 all’andata e per 2-1 al ritorno a Milano. Curiosamente, sia l’Eintracht Francoforte sia il Wolfsburg sono tra le possibili avversarie per i sedicesimi di finale, essendo due squadre non testa di serie che sarebbe però meglio evitare… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’ANNO SCORSO

In attesa di scoprire quale sarà l’avversaria dell’Inter nei sedicesimi di Europa League, possiamo fare un parallelo con quanto era successo un anno fa. Le similitudini sono numerose: anche nel dicembre 2018 l’Inter aveva chiuso il girone di Champions League al terzo posto, scivolando così in Europa League dopo avere fallito il “match ball” a San Siro – un anno fa con il pareggio con il Psv Eindhoven, stavolta perdendo contro il Barcellona. Di conseguenza, il lunedì successivo a Nyon l’Inter fece il suo debutto nella Europa League edizione 2018-2019 con un sorteggio tutto sommato fortunato, che abbinò i nerazzurro agli austriaci del Rapid Vienna, che poi a febbraio l’Inter eliminò vincendo sia all’andata a Vienna (0-1) sia al ritorno a Milano, con un perentorio 4-0. L’avventura nerazzurra in Europa League tuttavia sarebbe stata piuttosto breve, perché agli ottavi l’Inter fu eliminata dal Wolfsburg, pareggiando per 0-0 in Germania all’andata ma perdendo in casa per 0-1 nella partita di ritorno. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AVVERSARIA INTER: I NOMI POSSIBILI

Quale sarà l’avversaria dell’Inter nei sedicesimi di Europa League? Il sorteggio di Nyon risponderà a questa domanda, intanto cerchiamo di scoprire che cosa potrà attendere i nerazzurri. È inevitabile la delusione in casa Inter per la “retrocessione” in Europa League a causa del terzo posto nel girone di Champions League, come era già successo un anno fa – almeno in questo, non ci sono stati miglioramenti da Luciano Spalletti ad Antonio Conte, che con le Coppe europee non ha lo stesso feeling che può vantare con i campionati nazionali. L’Inter però adesso dovrà essere brava a voltare pagina: inutile pensare ancora alla Champions che poteva essere, la realtà dice Europa League e allora i nerazzurri dovranno viverla con la consapevolezza che nella seconda Coppa europea l’Inter sarà sicuramente una delle big più accreditate. I nerazzurri saranno una delle sedici teste di serie perché sono una delle quattro migliori terze in arrivo dai gironi di Champions League, di conseguenza l’avversaria dell’Inter nei sedicesimi di Europa League sarà una non testa di serie (seconde dei gironi di EL oppure una delle quattro peggiori terze di Champions). Inoltre va esclusa la Roma in quanto italiana, l’elenco comprende dunque questi 15 nomi: Apoel Nicosia, Az Alkmaar, Bayer Leverkusen, Bruges, Cluj, Copenaghen, Eintracht Francoforte, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers Glasgow, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbona, Wolfsburg e Wolverhampton.

AVVERSARIA INTER, SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

In ogni caso, la possibile avversaria dell’Inter nei sedicesimi di Europa League sarà una squadra abbordabile per i nerazzurri di Antonio Conte, perché di certo nessuna di queste è superiore a chi in Serie A sta contendendo lo scudetto alla Juventus. Tuttavia, qualche differenza c’è comunque, perché alcune squadre difficilmente costituirebbero un pericolo, mentre altre meriterebbero di essere prese con le molle, come ad esempio l’Eintracht Francoforte che i tifosi nerazzurri ricordano ancora bene dalla passata stagione, oppure l’altra tedesca Bayer Leverkusen (battuta però sia all’andata sia al ritorno dalla Juventus) e gli inglesi del Wolverhampton, che hanno già eliminato il Torino nei preliminari estivi e stanno facendo molto bene in Premier League. Attenzione anche allo Shakhtar Donetsk, che però l’Atalanta ha travolto a Kharkiv, ma generalizzando possiamo dire: qualunque sia l’avversaria dell’Inter nei sedicesimi di finale di Europa League, l’aspetto fondamentale è capire con quale atteggiamento scenderanno in campo i nerazzurri. Se sarà un “fastidio” pensando al campionato, tutto diventerà più difficile, altrimenti la strada (almeno in questo turno) dovrebbe essere in discesa.



