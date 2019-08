Avversarie Inter/ Sorteggio girone Champions League, contro chi gioca?

Quali saranno le avversarie dell’Inter nel girone di Champions League? La risposta arriverà oggi dal tradizionale sorteggio di Monaco, intanto possiamo osservare che l’Inter di Antonio Conte è stata collocata in terza fascia. Il rischio dunque è quello di avere un girone assai ostico, visto che i nerazzurri potrebbero incrociare ben due big – d’altronde siamo anche sicuri che tutti dalla terza fascia vorranno evitare proprio l’Inter, considerato anche l’ottimo debutto in campionato. La fortuna d’altronde è determinante: sappiamo ad esempio che in prima fascia sono inseriti i detentori delle ultime Champions League ed Europa League più le squadre vincitrici dei sei campionati con ranking Uefa più alti. Ciò significa che insieme a sette big troviamo anche lo Zenit San Pietroburgo campione di Russia: squadra da non sottovalutare, ma che dalla prima fascia sarebbe una vera benedizione per l’Inter. A fare la differenza potrebbe però essere la seconda fascia: si potrebbero incrociare corazzate quali Real, Atletico oppure Tottenham, ma anche squadre come Shakhtar Donetsk e Benfica, certamente molto più abbordabili per la rampante Inter contiana.

AVVERSARIE INTER SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: L’ANNO SCORSO

Mentre sale l’attesa per scoprire le avversarie dell’Inter nel girone di Champions League, va detto che il sorteggio dello scorso anno era stato sfortunato. Vero che l’Inter era addirittura in quarta fascia un anno fa, ma un girone con Barcellona, Tottenham e Psv Eindhoven sicuramente era una delle peggiori possibili ipotesi. I nerazzurri a dire il vero avevano cominciato benissimo: vittoria contro gli Spurs alla prima giornata con il gol di Vecino al 92’ per far impazzire di gioia San Siro, poi il colpaccio ad Eindhoven firmato da Nainggolan e Icardi (quanto tempo è passato…). Alla terza giornata ecco una sconfitta per 2-0 al Camp Nou che si poteva anche mettere in conto, poi al quarto turno ecco il pareggio al Meazza sempre contro il Barcellona: il gol di Icardi al minuto 87 sembrava l’ipoteca sulla qualificazione, con sette punti in classifica e le due partite contro i catalani già alle spalle. Nella quinta giornata ecco però la sconfitta per 1-0 a Wembley contro il Tottenham firmata Eriksen, infine il deleterio pareggio per 1-1 a San Siro contro il Psv a consegnare la qualificazione agli Spurs. Con il senno di poi, essere arrivati a pari punti (con il gol in trasferta nello scontro diretto a fare la differenza) con la futura finalista di Champions League non è certo stato un disonore, ma restano grandi rimpianti perché sarebbe bastato davvero poco all’Inter per avanzare al posto del Tottenham, cambiando la storia dell’intera Champions League edizione 2018-2019.

