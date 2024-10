Grande Fratello 2024, scatta bacio Mariavittoria Minghetti Tommaso Franchi: “Mi piace, è bello e sensibile” la confessione di lei

Procede a gonfie vele il flirt tra due concorrenti del Grande Fratello 2024 e nelle scorse ore è anche scattato il bacio tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. I due NIP del reality di Canale5 nelle scorse si sono stretti in un tenero abbraccio sotto le coperte tra coccole e abbracci ed alla fine, anche se non si è visto perché entrambi erano sotto le coperte, c’è stato il bacio. L’audio del video che circola in rete, infatti, non lascia spazio a dubbi e come se non bastasse è arrivata anche la conferma dei diretti interessati.

Tommaso, parlando con Luca Calvani, ha confermato di aver baciato Mariavittoria Minghetti. Da parte sua, invece, la 31enne parlando con Amanda Lecciso si è aperta molto rivelando di essere già invaghita: “Sicuramente c’è attrazione. Lui mi piace, è intelligente, bravo e sensibile, però è molto chiuso, non lo conosco abbasta. Io non mi sbilancio subito e anche lui è come me. Se ho voglia di conoscerlo fuori? Certo, perché no? Se lo porterei nel mio contesto? Sì. Non mi precludo nulla.” E subito dopo Mariavittoria ha lasciato intendere di essere molto presa: “A me piace stare abbracciata a lui.”

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi al Grande Fratello 2024, lei cotta lui frena: “C’è solo attrazione fisica”

Pur senza sbilanciarsi troppo Mariavittoria Minghetti ha rivelato al Grande Fratello 2024 di essere invaghita del 24enne. Da parte sua invece Tommaso Franchi è più frenato, infatti, parlando con gli altri compagni d’avventura ha ammesso: “Con lei è più una cosa fisica che altro. Perché comunque è un mese che sono qui dentro e ho bisogno di quello. Ho 24 anni io voglio questo. Lei comunque se vuole una cosa seria… Mi ha raccontato che ha avuto anche pochi ragazzi… Quindi è giusto dirle come stanno le cose se no poi ci rimane male.”

Lo stesso discorso il giovane lo fatto a Mariavittoria dichiarando che uno degli ostacoli è anche la differenza d’età (lui 24 e lei 31): “Dobbiamo smettere di dormire insieme. Perché da parte mia un po’ di attrazione c’è ma non ci fa bene, sia per un discorso d’età e poi perché essendo qui dentro io… Per onestà mia per non prendere in giro me… Mi sono detto ‘ci voglio provare o no?’…” Discorso che la ragazza ha apprezzato molto per la sincerità dichiarando di non voler soffrire per nessuno dentro la Casa. Come si evolverà il flirt tra Mariavittoria e Tommaso?