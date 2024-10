Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono una nuova coppia al Grande Fratello? I due sembrano essersi riavvicinati dopo un iniziale allontanamento dopo le ipotesi di un interesse reciproco. A prendere le distanze inizialmente è stato proprio Tommaso, che non ha accettato di buon grado alcune dichiarazioni di Mariavittoria, per la quale ha provato sin da subito una grande “simpatia”. Ma cosa sta cambiando tra loro due? Perchè si stanno riavvicinando in questo periodo?

A fare il primo passo per una riconciliazione è stato Tommaso Franchi, che ha proposto a Mariavittoria di organizzare un appuntamento ad hoc per riappacificarsi e ricucire il rapporto andato momentaneamente perduto. I due hanno dato vita ad una gag esilarante, in cui Tommaso va a prendere Mariavittoria con una “moto” casalinga, costruita con una scopa e uno scolapasta in testa. Mariavittoria ha voluto anche organizzare una cena romantica con tanto di finta lampada e un tavolino in disparte al Grande Fratello.

L’amicizia tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi al Grande Fratello era iniziata nel migliore dei modi, tra tanti abbracci e scherzi dolci che lasciavano pensare ad un flirt. Dopo le prime puntate, però, il rapporto si è frantumato per via delle reciproche insicurezze e incomprensioni, dato che Tommaso non si è mai esposto per confessare il suo interesse per Mariavittoria. Di recente, però, i due si sono dati un appuntamento per parlare e riconciliarsi, il tutto condito da tanta ironia, conclusosi però in un dialogo intimo e profondo.

Cosa è emerso dall’appuntamento tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi al Grande Fratello? Tommaso ha chiesto a Mariavittoria come mai si sia allontanata. Lei ha risposto dicendo di essersi sentita persa per un periodo soprattutto per via dei litigi nati nella casa con le ex ragazze di Non è la Rai. Al che, il ragazzo si è esposto consigliandole di lasciarsi andare di più senza venire influenzata dai litigi altrui, come quello tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi, che ha creato parecchio scompiglio nella casa del Grande Fratello. Insomma, Mariavittoria e Tommaso si metteranno insieme? Tempo al tempo, ma per ora i pronostici ci sono tutti!