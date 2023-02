Barbara D’Urso, salta il commovente collegamento in diretta/ “Grandissimo dispiacere”

Barbara D’Urso commossa e interdetta per un collegamento interrotto proprio sul più bello. Protagonista del collegamento è Giorgio, senza lavoro, che vive in una roulotte con i suoi sei cani senza elettricità e che si è rivolto a Pomeriggio Cinque per parlare della sua storia e raccogliere solidarietà. Giorgio infatti ha dovuto rinunciare ai suoi cani per portarli in un ricovero affinché potessero essere sterilizzati. Proprio durante il collegamento con il signor Giorgio, durante un momento molto particolare, la linea si interrompe improvvisamente per un inconveniente tecnico. La reazione di Barbara D’Urso, dopo alcuni problemi con la regia registrati nel corso della puntata, è inaspettata.

Mentre ci si aspetterebbe una reazione arrabbiata per un problema di questo tipo durante un toccante servizio, che vede numerose persone e professionisti offrire il proprio aiuto al signor Giorgio, Barbara D’Urso si commuove in diretta e “protesta” con voce rotta dall’emozione. Infatti le riprese saltano e il collegamento risulta interrotto proprio nel momento in cui il signor Giorgio si riunisce finalmente con i suoi cani, il suo più grande appoggio in questa fase difficile della sua vita.

Barbara D’Urso e il collegamento interrotto a Pomeriggio Cinque: “non in questo momento!”

“No, si è frizzato. Vi prego non in questo momento in cui i cagnuzzi rivedono Giorgio!” è l’esclamazione rotta dalla commozione di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, quando il collegamento con l’inviata viene interrotto per un problema tecnico proprio mentre il signor Giorgio sta per riabbracciare due dei suoi sei cani, per i quali ha deciso di continuare la sua vita in un roulotte. “Questo è proprio un dispiacere, guardate, questo è un dispiacere perché era la gioia di Giorgio che ritrovava i suoi cani” sospira Barbara D’Urso in diretta, visibilmente dispiaciuta e colpita dall’inconveniente tecnico.

“Non è possibile, non riusciamo a ripristinarlo?” tenta poi la conduttrice di Pomeriggio Cinque, sperando di riuscire a ripristinare il collegamento interrotto bruscamente e di catturare almeno un istante della gioia di un padrone che riabbraccia i suoi amati amici a quattro zampe. “Queste sono le magie a volte belle a volte più tristi della diretta” è il commento rassegnato di Barbara D’Urso, che però non cede alla rabbia e alla fine si scioglie in un sorriso immaginando quella scena che le telecamere non sono riuscite a immortalare, ringraziando le persone che hanno contribuito affinché l’appello del signor Giorgio sia stato ascoltato.











