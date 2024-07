Biden dovrebbe ritirarsi dalla corsa elettorale per 2 elettori su 3/ Anche donatori vogliono la sostituzione

Due americani su tre, dunque la maggioranza assoluta tra gli elettori democratici, pensano che Biden debba ritirarsi dalla corsa alla presidenza secondo quanto emerso dal sondaggio di Washington Post e Abc. Secondo quanto rivelato dalle indagini, inoltre, il 58% crede che anche Donald Trump sia troppo vecchio per tornare alla Casa Bianca. Se si votasse oggi, i due elettori due sarebbero più o meno sulla stessa percentuale, mentre se Kamala Harris dovesse sostituire Biden, secondo i sondaggi questa sarebbe due punti avanti a Trump.

“Accordo Israele-Hamas per Governo ad interim a Gaza”/ WP: tregua garantita da Usa e Paesi Arabi. Gli scenari

Secondo quanto rivelato dalla Cnn, anche i donatori democratici spingerebbero per una sostituzione: nel dettaglio, i finanziatori della campagna statunitense starebbero congelando i fondi destinati al presidente, poiché sarebbero sfiduciati in merito ad una sua rielezione. Lo stratega intervistato dalla testata statunitense ha spiegato che “tutto è congelato perché nessuno sa cosa succederà. Tutti sono in modalità di attesa”. Dopo il confronto televisivo con Donald Trump, le quotazioni del capo della Casa Bianca sono in netta discesa: il presidente è apparso confuso e poco lucido, provocando dei finanziatori e negli elettori molti dubbi in merito alle sue capacità cognitive.

Ucraina, piano Nato da “Guerra Fredda” contro Putin/ F16, sistema difesa, lungo raggio: cosa darà l’Italia

Elezioni Usa, rallentano le donazioni alla campagna elettorale di Biden

Come ha spiegato alla Cnn un finanziatore democratico, “le donazioni più ingenti hanno subito un notevole rallentamento dopo il dibattito” del presidente contro Trump, che ha mostrato un Joe Biden in evidente difficoltà, confuso e spesso annebbiato. Una situazione che preoccupa molti americani, elettori e non solo. Al momento proseguono le donazioni piccole, che continuano a ritmo sostenuto, ma come spiegato dal donatore, la campagna elettorale pre elezioni Usa è troppo dispendiosa per sostentarsi solamente con queste.

Nancy Pelosi: “Ritiro Joe Biden da Elezioni Usa? Lo sosterrò a prescindere”/ Starmer: “Non è troppo vecchio”

Il sondaggio di Washington Post e Abc ha mostrato inoltre che il 67% degli elettori sostiene proprio che Biden dovrebbe ritirarsi dalla corsa: inoltre, l’85% di questi crede che sia troppo anziano per un secondo mandato. Né lui né Trump sono popolari tra gli elettori ma nonostante ciò Biden continua ad avere un indice di favore personale migliore rispetto al concorrente: soprattutto, viene considerato più onesto e affidabile rispetto al tycoon.











© RIPRODUZIONE RISERVATA