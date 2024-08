I bonus casa del 2025 incutono incertezze e forti perplessità. Ogni anno le misure vengono prorogate in base alle spese ammissibili e previste in Legge di Bilancio. La detrazione fiscale minima in data odierna è al 50%.

I bonus edilizi periodicamente (di anno in anno) possono variare in base alla loro natura (che si tratti di ristrutturazione parziale, totale oppure mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche).

Bonus casa 2025: tra misure rinnovabili e non

A fronte dei costi dell’Erario i bonus casa 2025 potrebbero essere ridotto o addirittura aboliti. Per il prossimo anno alcuni rinnovi potrebbero mancare all’appello per il poco gettito fiscale ricavato e incassato. Ecco alcune possibilità:

INCENTIVO DETRAZIONE % SPESA MASSIMA RECUPERO DETRAZIONE INTERVENTI COME VARIA NEL 2025 Superbonus 65% Dipende dal tipo di intervento in 10 anni per riqualificazioni energetiche che preveda il saldo di minimo due classi energetiche aliquota percentuale scende del 5% Bonus ristrutturazione 36% 96.000 euro in 10 anni ristrutturazioni immobiliari, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero del patrimonio edilizio aliquota percentuale ridotta del 14% Bonus mobili 50% 5.000 euro in 10 anni acquisto di mobili ed elettrodomestici da destinare all’immobile ristrutturato al massimo nell’anno precedente rischio di non essere rinnovata Ecobonus 36% varia in base al tipo di intervento in 10 a riqualificazione energetica, adeguamenti al rischio sismico, sostituzione caldaie o impianti di climatizzazione aliquota percentuale scende del 14%-29% Bonus Barriere Architettoniche 75% dipende dalla tipologia dell’edificio in 10 anni eliminazione barriere architettoniche invariato Bonus verde 36% 5.000 euro in 10 anni rinnovo delle aree scoperte (giardini e terrazze) a verde rischio di non rinnovo

Naturalmente è ancora presto per stabilire l’ufficialità dei rinnovi o delle riduzioni appena citate. I bonus casa del 2025 saranno stabiliti con precisione nella nota di aggiornamento di settembre a conferma della Legge di Bilancio del prossimo anno.

